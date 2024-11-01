Homepage » Actual

Nicușor Dan: Au fost mai multe rânduri de consultări informale cu partidele

| 05 iun, 20:27

Președintele Nicușor Dan a declarat, vineri, că a avut mai multe discuții informale cu reprezentanții partidelor înainte de a desemna premierul și că Eugen Tomac este cel care va decide dacă din viitorul guvern vor face parte unii dintre consilierii prezidențiali.

 

'Au fost mai multe rânduri de consultări informale de tipul cine să fie, ce tip de prim-ministru, guvern tehnocrat sau guvern de politicieni, dacă-i tehnocrat cum să fie secretarii de stat, politici sau tehnocrați, de asemenea. Și toate discuțiile astea au luat timp. Nu mai spun de o anumită indecizie a partidelor pe opțiunile pe care noi le formulam. Deci a luat puțin timp. Cred că a fost din partea mea fair față de partidele politice, adică la fiecare pas pe care îl făceam îi informam, îi întrebam și cred că în momentul acesta, cunoscând opinia partidelor pe subiectul guvernării viitoare, este singura soluție și tocmai de-aia aștept responsabilitate', a spus președintele după ce a participat la Summitul UE - Balcanii de Vest din Muntenegru.
El a adăugat că premierul desemnat Eugen Tomac a început deja discuțiile cu partidele politice care au dorit să știe componența guvernului și programul politic.
Întrebat câți dintre consilierii săi vor face parte din guvernul condus de Tomac, președintele a răspuns: 'Din momentul ăsta este o discuție din care eu m-am extras. Adică este o discuție strict între Eugen Tomac și persoanele pe care dumnealui și le dorește. Sunt persoane interesante între consilierii mei. O să vedem, e decizia lui'.
Nicușor Dan a mai fost întrebat dacă nu se teme că va fi acuzat că se poartă ca Traian Băsescu și Klaus Iohannis, care au dorit să își creeze 'propriile guverne'.
'Diferența fundamentală este că dacă cumva un guvern al predecesorilor mei eșua, exista o alternativă clar prooccidentală. Asta e diferența fundamentală. Deci în alegerea pe care eu am făcut-o n-a fost vreun orgoliu sau, știu eu, vreo dorință, ci a fost să răspund la o necesitate. Pentru că realmente - sunteți jurnaliști și discutați cu partidele politice - nu există o altă soluție prooccidentală în momentul ăsta', a susținut acesta.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Nicusor Dan

Nicușor Dan: Au fost mai multe rânduri de consultări informale cu partidele

05 iun, 20:27
Citeşte mai departe
Mihai Fifor

Mihai Fifor (PSD): E important să salutăm intervenția profesionistă și coordonată a autorităților române

05 iun, 20:35
Citeşte mai departe
Eugen Tomac

Premierul desemnat, Eugen Tomac, a discutat la Palatul Victoria cu premierul interimar Ilie Bolojan

05 iun, 20:34
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Taylor Swift este cea mai bogată cântăreață din toate timpurile, potrivit revistei Forbes

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Bolojan:
Bolojan: Există întârzieri de plată la proiecte PNRR; fără să ne plătim constructorii, greu să fie finalizate în august
Cseke Attila
Cseke Attila: Sper să reuşim să să se regăsească în proiectul de lege introducerea unor criterii de performanţă la salarizare
Alexandru Rafila
Rafila susține preluarea procedurilor de achiziție de la Banca Mondială pentru proiectele mari cu fonduri UE
Demeter:
Demeter: Mi s-au atribuit afirmații pe care nu-mi amintesc să le fi făcut; mă retrag din funcție, dacă se adeveresc
Gabriel Andronache
Gabriel Andronache (PNL): PSD insistă pentru a deraia Programul SAFE România, prin atacarea lui la CCR
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
FOTO 'Project Jetsetter'. Zeci de români, pe lista unei operațiuni uriașe a poliției canadiene: 46 de conaționali, arestați. Alți 164 sunt căutați pentru fraudă, furturi și escrocherii de milioane de dolari
h
VIDEO Laguna albaneză dorită de fiica și ginerele lui Trump, luată cu asalt de ONG-uri și localnici
h
FOTO Reacție după explozia dronei: Nicușor Dan și-a petrecut după-amiaza în dana 78 din portul Constanța și la sediul SCOMAR
economica.net
feminis.ro
h
Taylor Swift este cea mai bogată cântăreață din toate timpurile, potrivit revistei Forbes
h
Madonna a susținut un concert surpriză de 15 de minute la New York
h
Legendarul cântăreț rock argentinian Carlos Solari a murit la 77 de ani
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ