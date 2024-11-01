Nicușor Dan: Au fost mai multe rânduri de consultări informale cu partidele

'Au fost mai multe rânduri de consultări informale de tipul cine să fie, ce tip de prim-ministru, guvern tehnocrat sau guvern de politicieni, dacă-i tehnocrat cum să fie secretarii de stat, politici sau tehnocrați, de asemenea. Și toate discuțiile astea au luat timp. Nu mai spun de o anumită indecizie a partidelor pe opțiunile pe care noi le formulam. Deci a luat puțin timp. Cred că a fost din partea mea fair față de partidele politice, adică la fiecare pas pe care îl făceam îi informam, îi întrebam și cred că în momentul acesta, cunoscând opinia partidelor pe subiectul guvernării viitoare, este singura soluție și tocmai de-aia aștept responsabilitate', a spus președintele după ce a participat la Summitul UE - Balcanii de Vest din Muntenegru.

El a adăugat că premierul desemnat Eugen Tomac a început deja discuțiile cu partidele politice care au dorit să știe componența guvernului și programul politic.

Întrebat câți dintre consilierii săi vor face parte din guvernul condus de Tomac, președintele a răspuns: 'Din momentul ăsta este o discuție din care eu m-am extras. Adică este o discuție strict între Eugen Tomac și persoanele pe care dumnealui și le dorește. Sunt persoane interesante între consilierii mei. O să vedem, e decizia lui'.

Nicușor Dan a mai fost întrebat dacă nu se teme că va fi acuzat că se poartă ca Traian Băsescu și Klaus Iohannis, care au dorit să își creeze 'propriile guverne'.

'Diferența fundamentală este că dacă cumva un guvern al predecesorilor mei eșua, exista o alternativă clar prooccidentală. Asta e diferența fundamentală. Deci în alegerea pe care eu am făcut-o n-a fost vreun orgoliu sau, știu eu, vreo dorință, ci a fost să răspund la o necesitate. Pentru că realmente - sunteți jurnaliști și discutați cu partidele politice - nu există o altă soluție prooccidentală în momentul ăsta', a susținut acesta.