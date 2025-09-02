Homepage » Actual

Nicușor Dan: Cer Guvernului un plan de combatere a infecțiilor nosocomiale în spitalele din România

| 26 sep, 18:45

Președintele Nicușor Dan cere într-un mesaj transmis vineri ministrului Sănătății, în primul rând, și Guvernului în ansamblu să pună la punct un plan de combatere a infecțiilor nosocomiale în spitalele din România.

 

'Este o restanță a sistemului de sănătate care nu mai poate fi amânată', a subliniat șeful statului într-o postare pe Facebook.
El declară că este profund îndurerat de tragedia petrecută la Spitalul de Copii 'Sfânta Maria' din Iași, unde șase copii au murit.
'Gândurile mele sunt alături de familiile care trec printr-o durere de neimaginat. Aceasta este o dramă inacceptabilă și se impune de urgență o anchetă pentru a stabili dacă s-au ascuns informații sau au existat responsabilități individuale', a transmis Nicușor Dan.
Totodată, el a precizat că toate aceste lucruri trebuie clarificate și sancționate fără echivoc.
'Solicit transparență totală privind rezultatele corpului de control, inspecțiilor sanitare și anchetele medico-legale, incluzând publicarea rapoartelor complete. Toleranță zero față de erori care ucid copiii este un principiu de la care nu putem abdica. În același timp, acest eveniment teribil reconfirmă o problemă structurală veche de ani de zile. În România infecțiile nosocomiale și infrastructura depășită pun în pericol viața pacienților', a punctat președintele.
Șeful statului afirmă că România are nevoie de spitale noi, de investiții reale în secțiile de terapie intensivă și de protocoale ferme de prevenție și control al infecțiilor.
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, vineri, că șase copii cu vârsta mai mică de un an care erau internați la Spitalul de copii 'Sfânta Maria' din Iași au murit în ultimele zile, aceștia fiind infectați cu bacteria Serratia marcescens.
'Din datele pe care le avem la dispoziție, în acest moment, discutăm despre nouă pacienți cu vârsta sub un an infectați cu această bacterie - Serratia -, dintre care până în acest moment au fost înregistrate șase decese. Din datele medicale existente la momentul de față, puse la dispoziția Ministerului Sănătății, nu putem realiza o legătură directă din punct de vedere medical între infecțiile asociate și celelalte patologii sau comorbidități ale pacienților. Legătura directă de cauzalitate va fi stabilită de experții în medicină legală și nu vreau să speculez sau să mă antepronunț', a afirmat, într-o intervenție la Digi24, ministrul Sănătății.

 

