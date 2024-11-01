Nicușor Dan: Consider că eu am dreptate și duc România în direcția bună

'Le transmit că sunt un om rațional și atunci când un om rațional ia o decizie împotriva unei părți a susținătorilor lui, înseamnă că are un motiv întemeiat, da? Pentru că, altfel, instinctul tău de politician îți spune să mergi în acord cu ce îți spun susținătorii tăi. Și asta înseamnă că eu, fiind un politician rațional, înseamnă că, în opinia mea, evident, și cu responsabilitatea, și cu jurământul pe care l-am depus la învestire, consider că eu am dreptate și duc România în direcția bună', a declarat Nicușor Dan, miercuri, într-o conferință de presă.

Întrebat dacă are vreo responsabilitate în criza politică și dacă a greșit cu ceva, președintele a spus: 'Evident, toată lumea a greșit'.

'Noi am plecat acum un an cu soluția, în continuare, în opinia mea, cea mai bună pentru România, a acestui Guvern de patru partide plus minorități. Și într-un an de zile, fiecare din noi puteam să facem mai mult, astfel încât coaliția asta să reziste. Ãsta e răspunsul', a spus Nicușor Dan.