Homepage » Actual

Nicușor Dan: Corupția trebuie atacată frontal; trebuie să devină o preocupare a SRI, prin mecanisme constituționale

| 14 oct, 18:38

Corupția trebuie să devină o preocupare a Serviciului Român de Informații, prin mecanisme pe deplin constituționale, foarte bine definite din punct de vedere juridic, a declarat, marți, președintele Nicușor Dan.

 

''Fenomenul corupției trebuie atacat frontal! Acest flagel care afectează societatea trebuie să devină o preocupare a Serviciului Român de Informații, prin mecanisme pe deplin constituționale, foarte bine definite din punct de vedere juridic'', a scris șeful statului pe rețeaua X.
Nicușor Dan a anunțat, luni, într-un interviu acordat www.stirileprotv.ro, că Strategia națională de apărare a țării este aproape finalizată și va cuprinde ''două schimbări majore'' pentru România. Potrivit acestuia, documentul va fi trecut prin CSAT și după aceea trimis Parlamentului. ''Deci, termenul 26 noiembrie, când sunt cele șase luni de la învestirea mea ca președinte, va fi respectat'', a spus el.
Șeful statului a precizat că schimbările majore vizează războiul hibrid și 'atacarea frontală' a fenomenului corupției.
''Unu - trebuie să ne uităm cu mult mai multă atenție la ceea ce se numește război hibrid, adică atacuri cibernetice, proceduri de dezinformare sistematică, influența în spațiul rețelelor sociale, al Federației Ruse, ca să spunem exact cu cuvintele astea. Deci, asta este o parte. Și a doua pe care mi-o doresc foarte mult și la care multe dintre instituții au trimis observații - atacarea frontală a fenomenului corupției. (...) Vrem, pe de o parte, ca fenomenul corupției să fie o preocupare a Serviciului Român de Informații. Pe de altă parte, vrem ca mecanismele în care Serviciul Român de Informații se preocupă de acest fenomen să fie absolut constituționale și demarcația între servicii de informații și Parchet să fie foarte bine făcută'', a menționat Nicușor Dan, în interviu.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Nicusor Dan

Nicușor Dan: Corupția trebuie atacată frontal; trebuie să devină o preocupare a SRI, prin mecanisme constituționale

14 oct, 18:38
Citeşte mai departe
Marius Budăi

Marius Budăi: Salariul minim va crește în anul următor, nu va fi înghețat; asigur de acest lucru

14 oct, 18:33
Citeşte mai departe
PSD

PSD votează împotriva amendamentelor depuse la Legea RCA prin care ar fi 'limitate' drepturile asiguraților

14 oct, 18:31
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Fiica lui Irinel Columbeanu a dezvăluit boala de care suferă tatăl ei. „Diagnosticul a fost confirmat”

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
barna
Tanczos afirmă că de când e în administraţie constată că unele instituţii nu simt că trebuie reduse cheltuielile
olgu
Lia Olguţa Vasilescu spune că Ministerul Dezvoltării a venit cu o propunere de reducere a 13.000 de posturi în administraţie
caciu
Adrian Câciu (PSD), despre Marcel Boloş: Ştiam că e mincinos dar nu mă aşteptam să fie şi lipsit de caracter!
Bujduveanu
Bujduveanu: Văd posibilă, cel mai bine, o alianță guvernamentală în același format
drula
Drulă: Alegerile nu sunt un moft; îl invit pe Sorin Grindeanu să afle părerea bucureștenilor
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
FOTO Teroare la Brăila: Femeie desfigurată, după ce a fost snopită în bătaie de același vecin care îi spărsese casa cu o lună în urmă
h
VIDEO Cum se vede de la Cotroceni ascensiunea AUR? Ludovic Orban avertizează coaliția: 'Singura soluție este ca...'
h
Sfârșitul unui simbol cultural: Canalul TV care a definit tinerețea unei generații își încheie existența
economica.net
feminis.ro
h
Fiica lui Irinel Columbeanu a dezvăluit boala de care suferă tatăl ei. „Diagnosticul a fost confirmat”
h
Alec Baldwin şi fratele său Stephen, victime ale unui accident de maşină
h
Taylor Swift anunță o serie documentară pentru ''a închide cartea'' despre turneul ''Eras Tour''
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ