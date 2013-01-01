Nicușor Dan: Corupția trebuie atacată frontal; trebuie să devină o preocupare a SRI, prin mecanisme constituționale

''Fenomenul corupției trebuie atacat frontal! Acest flagel care afectează societatea trebuie să devină o preocupare a Serviciului Român de Informații, prin mecanisme pe deplin constituționale, foarte bine definite din punct de vedere juridic'', a scris șeful statului pe rețeaua X.

Nicușor Dan a anunțat, luni, într-un interviu acordat www.stirileprotv.ro, că Strategia națională de apărare a țării este aproape finalizată și va cuprinde ''două schimbări majore'' pentru România. Potrivit acestuia, documentul va fi trecut prin CSAT și după aceea trimis Parlamentului. ''Deci, termenul 26 noiembrie, când sunt cele șase luni de la învestirea mea ca președinte, va fi respectat'', a spus el.

Șeful statului a precizat că schimbările majore vizează războiul hibrid și 'atacarea frontală' a fenomenului corupției.

''Unu - trebuie să ne uităm cu mult mai multă atenție la ceea ce se numește război hibrid, adică atacuri cibernetice, proceduri de dezinformare sistematică, influența în spațiul rețelelor sociale, al Federației Ruse, ca să spunem exact cu cuvintele astea. Deci, asta este o parte. Și a doua pe care mi-o doresc foarte mult și la care multe dintre instituții au trimis observații - atacarea frontală a fenomenului corupției. (...) Vrem, pe de o parte, ca fenomenul corupției să fie o preocupare a Serviciului Român de Informații. Pe de altă parte, vrem ca mecanismele în care Serviciul Român de Informații se preocupă de acest fenomen să fie absolut constituționale și demarcația între servicii de informații și Parchet să fie foarte bine făcută'', a menționat Nicușor Dan, în interviu.