Nicușor Dan, despre situația profesorilor: Dacă sunt lucruri care pot fi remediate, vor fi remediate

| 08 sep, 18:00

 

Dacă sunt lucruri care pot fi remediate în ceea ce privește situația profesorilor, ele vor fi remediate, a afirmat, luni, președintele Nicușor Dan.

 

 

'Haideți să vedem cum se așază lucrurile acum și dacă sunt lucruri care pot fi remediate, ele vor fi remediate. Dar a fost un efort pe mai multe direcții de a reduce deficitul. Ãsta a fost efortul pe educație și el trebuia început mai devreme', a spus șeful statului.
El a însoțit-o pe fiica sa în prima zi de școală, alături de fiul mai mic.
Președintele a explicat de ce a ales să nu fie prezent în mod oficial la o ceremonie de începere a anului școlar.
'Există această tensiune, sunt niște revendicări ale profesorilor și n-am vrut să sfidez', a arătat Nicușor Dan.
Noul an școlar a debutat cu manifestații ale cadrelor didactice.
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație 'Spiru Haret' și Federația Națională Sindicală 'Alma Mater' au protestat față de prevederile primului pachet fiscal referitoare la sistemul educațional.

 

Nicușor Dan, despre situația profesorilor: Dacă sunt lucruri care pot fi remediate, vor fi remediate

08 sep, 18:00
