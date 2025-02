Nicușor Dan: Iau în calcul ca la nivel de administrator public al Capitalei să fie cineva de la USR

Edilul-șef al Capitalei a fost prezent, marți, la Parlament, la lucrările din comisiile reunite de buget-finanțe, unde a venit să susțină amendamentul USR prin care se cere transpunerea în practică a rezultatului referendumului organizat la nivelul Capitalei.

'E o discuție în curs, dar nu e o negociere. Deci, eu am fost sprijinit în campania electorală din vară, am fost sprijinit de USR, PMP, Forța Dreptei, REPER, în mod oficial, am făcut campanie împreună. Mi-aș fi dorit ca ei să fie în majoritate, ei, împreună, au 21 de membri în Consiliul general și cu cei 7 de la PNL ar fi fost în majoritate. S-a format o altă majoritate și atunci iau în calcul ca la nivel de administrator public să fie cineva de la USR', a declarat Nicușor Dan, marți, la Parlament.

Întrebat din nou dacă funcția de city manager îi va fi dată lui Vlad Voiculescu, Nicușor Dan a spus: ' Este posibil ca cineva din USR să fi administrator public, dar fără ca asta să însemne o negociere'.