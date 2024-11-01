Nicușor Dan: În orizontul imediat nu se pune problema de raționalizare a carburanților
Președintele Nicușor Dan a afirmat, joi, că, în orizontul imediat, nu se pune problema de raționalizare a carburanților.
'Noi sperăm ca traficul prin Strâmtoarea Ormuz să revină la normal și în felul ăsta piața mondială de petrol să revină la normal. Dacă nu se va întâmpla asta într-un interval de săptămâni, o să vedem o dinamică - adică o să vedeți întâlniri ale guvernului cu actorii din piața asta și măsuri, pe măsură ce lucrurile se întâmplă', a declarat șeful statului, înainte de a participa la Gala Colegiului Medicilor din România - 'Medic pentru România. România medicală contează'.
El a dat asigurări că, în cazul în care actualele măsuri nu se vor dovedi utile, guvernul se va implica.
Guvernul a aprobat, joi, ordonanța de urgență privind declararea, în perioada 1 aprilie - 30 iunie, a situației de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere, benzină și motorină.
Ordonanța instituie măsuri de protejare a economiei și populației pe durata situației de criză.
'Perioada de aplicare a acestor soluții poate fi prelungită succesiv pentru durate de câte cel mult 3 luni, cât timp persistă împrejurările care au determinat situația de criză. Impactul implementării actului normativ va fi evaluat periodic pentru a permite ajustarea măsurilor, în funcție de evoluțiile pieței', a transmis executivul.
