Homepage » Actual

Nicușor Dan: În orizontul imediat nu se pune problema de raționalizare a carburanților

| 26 mar, 19:44

 

Președintele Nicușor Dan a afirmat, joi, că, în orizontul imediat, nu se pune problema de raționalizare a carburanților.

 

 

 

'Noi sperăm ca traficul prin Strâmtoarea Ormuz să revină la normal și în felul ăsta piața mondială de petrol să revină la normal. Dacă nu se va întâmpla asta într-un interval de săptămâni, o să vedem o dinamică - adică o să vedeți întâlniri ale guvernului cu actorii din piața asta și măsuri, pe măsură ce lucrurile se întâmplă', a declarat șeful statului, înainte de a participa la Gala Colegiului Medicilor din România - 'Medic pentru România. România medicală contează'.
El a dat asigurări că, în cazul în care actualele măsuri nu se vor dovedi utile, guvernul se va implica.
Guvernul a aprobat, joi, ordonanța de urgență privind declararea, în perioada 1 aprilie - 30 iunie, a situației de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere, benzină și motorină.
Ordonanța instituie măsuri de protejare a economiei și populației pe durata situației de criză.
'Perioada de aplicare a acestor soluții poate fi prelungită succesiv pentru durate de câte cel mult 3 luni, cât timp persistă împrejurările care au determinat situația de criză. Impactul implementării actului normativ va fi evaluat periodic pentru a permite ajustarea măsurilor, în funcție de evoluțiile pieței', a transmis executivul.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Citeşte mai departe
bolojan

26 mar, 19:52
Citeşte mai departe
MFP

26 mar, 19:50
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
rogobete
rogo
mircea
Nazare
dan
Opinii
Citu
cfr
b365.ro
stiripesurse.ro
h
h
h
economica.net
feminis.ro
h
h
h
dailybusiness.ro
x
