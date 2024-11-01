Nicușor Dan: Mircea Lucescu a inspirat generații de jucători și a fost un adevărat ambasador al României

El spune că decesul lui Mircea Lucescu este o veste care întristează profund România.

'Una dintre cele mai respectate și longevive figuri din istoria fotbalului românesc și european, Mircea Lucescu ne lasă drept moștenire mult mai mult decât excelența sportivă cu care va rămâne mereu asociat numele său. Ne lasă exemplul unei vieți dedicate pasiunii pentru fotbal și al puterii de a merge mai departe, în ciuda dificultăților, pentru atingerea performanței', afirmă șeful statului.

Nicușor Dan subliniază că, timp de peste șase decenii, ca jucător al echipei naționale și al cluburilor de tradiție, iar mai apoi ca antrenor de elită, Mircea Lucescu a excelat la cel mai înalt nivel.

'Cu tenacitate și inteligență tactică remarcabile, a obținut trofee importante și a format echipe, dar mai ales caractere', precizează președintele.

El transmite condoleanțe familiei, apropiaților și tuturor celor care l-au admirat.

Mircea Lucescu a decedat marți, la vârsta de 80 de ani. Era internat la Spitalul Universitar de Urgență București.