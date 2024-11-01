Nicușor Dan: Mircea Lucescu a inspirat generații de jucători și a fost un adevărat ambasador al României

| 07 apr, 22:26

 

Mircea Lucescu a contribuit decisiv la afirmarea fotbalului românesc, a inspirat generații de jucători și a fost un adevărat ambasador al României pe marile stadioane ale lumii, a transmis, marți, președintele Nicușor Dan.

 

 

 

El spune că decesul lui Mircea Lucescu este o veste care întristează profund România.
'Una dintre cele mai respectate și longevive figuri din istoria fotbalului românesc și european, Mircea Lucescu ne lasă drept moștenire mult mai mult decât excelența sportivă cu care va rămâne mereu asociat numele său. Ne lasă exemplul unei vieți dedicate pasiunii pentru fotbal și al puterii de a merge mai departe, în ciuda dificultăților, pentru atingerea performanței', afirmă șeful statului.
Nicușor Dan subliniază că, timp de peste șase decenii, ca jucător al echipei naționale și al cluburilor de tradiție, iar mai apoi ca antrenor de elită, Mircea Lucescu a excelat la cel mai înalt nivel.
'Cu tenacitate și inteligență tactică remarcabile, a obținut trofee importante și a format echipe, dar mai ales caractere', precizează președintele.
El transmite condoleanțe familiei, apropiaților și tuturor celor care l-au admirat.
Mircea Lucescu a decedat marți, la vârsta de 80 de ani. Era internat la Spitalul Universitar de Urgență București.

 

Nicusor Dan

Nicușor Dan: În prezent, România nu se confruntă cu dificultăți de aprovizionare cu combustibili

06 apr, 19:08
Citeşte mai departe
Ilie Bolojan

Ilie Bolojan: Pentru România NATO înseamnă siguranță, stabilitate și încredere

06 apr, 19:20
Citeşte mai departe
dddddd

Motreanu: Reprezentanți ai PSD, obișnuiți cu limbajul dublu, par surprinși că Bolojan elimină privilegii

06 apr, 19:17
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
h

Mihaela Rădulescu rupe tăcerea după 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Am trăit cu o durere imensă”

Citeşte mai departe
Florin Manole
Florin Manole: Lupta pentru buget nu s-a terminat; mai este și votul din plen
Nazare
Nazare, după publicarea bugetului: Proiectează realist veniturile şi cheltuielile statului în acest an
bal
Daniel Băluță: PNL, USR și AUR și-au dat mâna pentru sărăcirea și pentru umilirea românilor
Andrei Țărnea
Țărnea (MAE): Legislația nu permite comunicarea datelor personale a cetățenilor care nu au funcție publică
Pauliuc
Pauliuc (PNL): Reformele începute trebuie duse până la capăt; o ieșire de la guvernare - un gest de maximă iresponsabilitate
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
h
Rareș Bogdan acuză: „Ridicarea licenței Realitatea PLUS este un pretext. Pare strict o răzbunare politică!”
h
„Mulțumim pentru momentele extraordinare”: reacția lui Ilie Bolojan la moartea lui Mircea Lucescu
h
Presa internațională reacționează după vestea decesului lui Mircea Lucescu: "Unul dintre numele importante ale fotbalului mondial"
h
Mihaela Rădulescu rupe tăcerea după 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Am trăit cu o durere imensă”
h
Consumul ocazional dar excesiv de alcool poate tripla riscul de leziuni hepatice severe, avertizează specialiştii
h
Acuzațiile de hărțuire ale actriței americane Blake Lively împotriva Justin Baldoni, respinse în justiție
