Nicușor Dan o felicită pe Meloni pentru cel mai longeviv guvern italian: Subliniază continuitatea instituțională

''Felicitări, Giorgia Meloni, pentru faptul că Guvernul condus de dumneavoastră a devenit azi cel mai longeviv din istoria Italiei. Este o bornă care subliniază continuitatea instituțională care dă politicilor publice orizontul necesar pentru a avea efecte'', a afirmat șeful statului pe platforma X.

În mesajul său, Nicușor Dan a evidențiat și relațiile strânse dintre România și Italia, precum și importanța comunității românești din această țară.

''România și Italia sunt legate de un Parteneriat Strategic cu fundații puternice. Peste un milion de români trăiesc și lucrează în Italia, cea mai mare diasporă din acest stat, iar economiile noastre au legături strânse. Italia este al doilea cel mai mare partener comercial al României și sursa principală a companiilor cu capital străin de aici. Marcăm aceste legături prin Anul Cultural România-Italia'', mai scrie șeful statului.

Președintele a menționat, totodată, proiectele comune ale celor două state.

''Aștept cu nerăbdare să continuăm să lucrăm împreună, să co-prezidăm (grupul - n.r.) Prietenii Coeziunii în cadrul negocierilor pentru Cadrul Financiar Multianual 2028-2034, format în care Italia și România susțin cauza comună a unui buget ambițios al UE, cu resurse adecvate pentru Coeziune și Agricultură, și să fim alături pentru securitatea de pe Flancul estic al NATO și din Marea Neagră'', a adăugat Nicușor Dan.

Premierul italian Giorgia Meloni a stabilit vineri împreună cu cabinetul său un record de longevitate, 1.413 de zile de când se află un funcție, cea mai lungă perioadă de guvernare fără întrerupere de la fondarea Republicii Italiene în 1946, a informat dpa.

Meloni a depășit precedentul record, deținut cel de-al doilea guvern al lui Silvio Berlusconi, de 1.412 zile, între 2001 și 2005.

Giorgia Meloni (49 de ani), lidera partidului Frații Italiei, a depus jurământul la 22 octombrie 2022, devenind prima femeie care conduce un guvern italian.

În era postbelică, Italia a fost marcată de instabilitate politică și de frecvente schimbări de guvern. De la înființarea republicii acum 80 de ani, țara a avut 68 de guverne, cu o durată medie de supraviețuire de circa 13 luni.

Coaliția condusă de Meloni și formată din trei partide de extremă dreapta și conservatoare se află la putere de aproape patru ani.

Recordul său este valabil doar pentru mandatul neîntrerupt al unui cabinet. Dacă se iau în calcul mai multe guverne conduse de același prim-ministru, atunci Berlusconi rămâne în frunte, cu peste 9 ani în această funcție. Într-un astfel de clasament, Meloni se află pe locul al șaptelea.

Giorgia Meloni a prezentat longevitatea guvernului său ca pe un mare succes. Pentru a sărbători această realizare, partidul său are programat vineri seară un miting în orașul-port Bari, în sudul țării, la care Meloni va ține un discurs.