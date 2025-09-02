Nicușor Dan: Polonia și țările NATO au demonstrat că sunt pregătite și că au o reacție în timp real

'Procedura a fost una clasică. Articolul patru din tratatul NATO vorbește de consultare. Era absolut necesar ca asta să se întâmple. S-a întâmplat azi, imediat după incident. Din perspectiva României, e evident că trebuie să fim solidari cu Polonia și am exprimat direct asta. Și am participat la această consultare, care va continua. Polonia și țările NATO au demonstrat că sunt pregătite și că au o reacție care este în timp real', a spus președintele, pentru TVR1.

El a evidențiat faptul că dronele au pătruns zeci de kilometri în teritoriul polonez. Dronele care au căzut în România au fost în schimb foarte aproape de graniță, a precizat președintele.

'S-a mai întâmplat să cadă drone, inclusiv la noi, de trei-patru ori, foarte-foarte aproape de graniță. Dar de data asta a fost vorba de niște drone care au intrat pe teritoriul polonez zeci de kilometri. Nu a mai fost așa ceva. (...) Polonia și aliații ei - și asta e foarte important, pentru că în contextul acesta de securitate, să ai aliați e important - Polonia și aliații ei au doborât o parte importantă din aceste drone', a spus Nicușor Dan.

El a menționat că în cazul în care România s-ar confrunta cu o situație similară, țara noastră, susținută de aliați, ar reacționa similar.

'România este stat NATO. În cadrul NATO există niște proceduri. (...) Și România este pregătită să aplice aceste proceduri cu echipamentul corespunzător. Deci nu e niciun motiv ce îngrijorare', a spus președintele.

În ce privește legea care permite Armatei să doboare drone, Nicușor Dan a subliniat că procedurile aferente au fost 'bine' definite.

'A fost legea în Parlament și după aceea a fost CSAT-ul care a clarificat. Este clar. În ipoteza unei chestiuni similare cu cea din Polonia, este clar cine intervine, cine dă comanda. Toate lucrurile sunt absolut clare. Nu mai e nevoie de nimic', a precizat Nicușor Dan.

Șeful statului a adăugat că, în contextul războiului din Ucraina, Europa 'a înțeles că trebuie să își completeze înzestrarea militară și să echilibreze raportul de securitate cu SUA', în ce privește continentul european.

'Evident că nu e plăcut să plătești bani din bugetul național pentru apărare, în loc să îi duci în educație sau în sănătate sau în cultură. Dar e un cost pentru securitate. Și orice e mai bun decât războiul. Deci, suntem aliniați și suntem în acest program gradual de completare a înzestrării fiecăreia dintre statele membre, atât interoperabilitate, cât și posibilitatea de a ne ajuta unii pe alții, în cazul unei eventuale agresiuni', a mai declarat președinte.