Homepage » Actual

Nicușor Dan: România va avea un buget în luna martie a acestui an

| 05 mar, 22:20

 

Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, că, după ce a discutat cu reprezentanții partidelor din coaliție, poate să spună cu toată responsabilitatea că România va avea un buget în luna martie.

 

 

 

'Sunt niște chestiuni care sunt de natură executivă și parlamentară, însă, după ce am discutat cu reprezentanții fiecăruia din partidele din coaliție, o spun cu toată responsabilitatea: România va avea un buget în luna martie a acestui an. Binențeles avem o coaliție, în coaliție sunt niște partide, partidele astea au niște oameni, oamenii aceștia spun lucruri despre alții, dar pe chestiunea bugetului, o spun cu responsabilitate: România va avea buget', a afirmat Nicușor Dan, la o conferință de presă în Varșovia, întrebat în legătură cu divergențele din coaliție pe tema bugetului și faptul că PSD amenință că poate să nu voteze bugetul în Parlament.
Șeful statului a spus că a primit o garanție privind votarea bugetului în această lună, după ce a vorbit cu fiecare dintre partidele din coaliția de guvernare.
Nicușor Dan a spus că țara noastră nu este în situația în care un partid din coaliție să iasă de la guvernare după discuțiile pe tema bugetului.
'În condiții normale, în pace într-o țară cu stabilitate fiscală, bineînțeles că bugetul este o lege foarte importantă și dacă tu, ca partid, reprezentând în mod legitim o categorie de oameni, consideri că nu satisface viziunea ta politică, e un motiv. Dar nu suntem acolo. Da, suntem într-un context dificil, cu un război la graniță. Nu suntem acolo', a arătat el.
Privind demersul anunțat de Partidul Social Democrat, de a începe o consultare internă care îl vizează pe premierul Ilie Bolojan, Nicușor Dan a răspuns: 'Sunt decizii, sunt, cum să spun, contradicții uneori la nivel personal între oameni care trebuie să ia decizii din partea partidelor din coaliție'.
Președintele a subliniat faptul că fiecare partid are libertatea de a lua decizii interne.
'E mult mai bine ca tipul acesta de decizii să fie luat fără o mare expunere publică, tocmai pentru ca să nu îngrijoreze și societatea și piețele financiare, de care - asta este situația - depindem. (...) Mai departe, democratic, fiecare partid, față de chestiuni esențiale din activitatea sa politică, este liber să o facă. Dacă am putea cu mai puține turbulențe mediatice, ar fi mai bine', a arătat președintele.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Nicusor Dan

Nicușor Dan: România va avea un buget în luna martie a acestui an

05 mar, 22:20
Citeşte mai departe
Pîslaru

Pîslaru: CE va analiza constructiv argumentele privind modificarea pensiilor magistraților

05 mar, 22:26
Citeşte mai departe
MAE

MAE confirmă condamnarea cetățeanului român în Rusia: Avem cazul în atenție încă din decembrie 2024

05 mar, 22:24
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Întreruperea administrării injecțiilor pentru slăbit poate duce la o 'recuperare semnificativă a greutății'

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
rogobete
Rogobete anunță un control pentru depistarea medicilor care lucrează în privat în timpul programului de la spitale publice
rogo
Rogobete: Veniturile personalului din spitale și din serviciile de ambulanță și urgență nu vor fi reduse
Radu Miruță
MApN: Radu Miruță a discutat cu ambasadorul Norvegiei în România despre oportunități de cooperare industrială și tehnologică
Robert Negoiţă
Robert Negoiţă s-a întors la Primărie: Din acest moment sunt la treabă
Marinescu
Marinescu: Ne propunem achiziționarea de brățări electronice care să fie utilizate de deținuții care merg în permisie
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
„Vulnerabilitate de imagine”. Adevărata cronologie a abuzului pe ruta București-Dubai
h
Judecătoarea Dana Gîrbovan, șefa CA Cluj, acuză: Denigrarea justiției este răspunderea guvernului și un atac la o putere din stat
h
Acuzații grave în scandalul Ponta – Oana Țoiu. Gheorghe Piperea: 'Cineva de la consulatul român din Dubai mi-a confirmat / Deci, Țoiu minte'
economica.net
feminis.ro
h
Întreruperea administrării injecțiilor pentru slăbit poate duce la o 'recuperare semnificativă a greutății'
h
Un model bazat pe AI pentru diagnosticarea rapidă a cancerului de sân, dezvoltat de cercetători ruși
h
Procesul lui Marius Borg Høiby - Noi acuzaţii împotriva fiului prinţesei Mette-Marit
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ