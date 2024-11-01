Nicușor Dan: România va avea un buget în luna martie a acestui an

'Sunt niște chestiuni care sunt de natură executivă și parlamentară, însă, după ce am discutat cu reprezentanții fiecăruia din partidele din coaliție, o spun cu toată responsabilitatea: România va avea un buget în luna martie a acestui an. Binențeles avem o coaliție, în coaliție sunt niște partide, partidele astea au niște oameni, oamenii aceștia spun lucruri despre alții, dar pe chestiunea bugetului, o spun cu responsabilitate: România va avea buget', a afirmat Nicușor Dan, la o conferință de presă în Varșovia, întrebat în legătură cu divergențele din coaliție pe tema bugetului și faptul că PSD amenință că poate să nu voteze bugetul în Parlament.

Șeful statului a spus că a primit o garanție privind votarea bugetului în această lună, după ce a vorbit cu fiecare dintre partidele din coaliția de guvernare.

Nicușor Dan a spus că țara noastră nu este în situația în care un partid din coaliție să iasă de la guvernare după discuțiile pe tema bugetului.

'În condiții normale, în pace într-o țară cu stabilitate fiscală, bineînțeles că bugetul este o lege foarte importantă și dacă tu, ca partid, reprezentând în mod legitim o categorie de oameni, consideri că nu satisface viziunea ta politică, e un motiv. Dar nu suntem acolo. Da, suntem într-un context dificil, cu un război la graniță. Nu suntem acolo', a arătat el.

Privind demersul anunțat de Partidul Social Democrat, de a începe o consultare internă care îl vizează pe premierul Ilie Bolojan, Nicușor Dan a răspuns: 'Sunt decizii, sunt, cum să spun, contradicții uneori la nivel personal între oameni care trebuie să ia decizii din partea partidelor din coaliție'.

Președintele a subliniat faptul că fiecare partid are libertatea de a lua decizii interne.

'E mult mai bine ca tipul acesta de decizii să fie luat fără o mare expunere publică, tocmai pentru ca să nu îngrijoreze și societatea și piețele financiare, de care - asta este situația - depindem. (...) Mai departe, democratic, fiecare partid, față de chestiuni esențiale din activitatea sa politică, este liber să o facă. Dacă am putea cu mai puține turbulențe mediatice, ar fi mai bine', a arătat președintele.