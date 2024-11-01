Nicușor Dan: România va avea un buget în luna martie a acestui an
Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, că, după ce a discutat cu reprezentanții partidelor din coaliție, poate să spună cu toată responsabilitatea că România va avea un buget în luna martie.
'Sunt niște chestiuni care sunt de natură executivă și parlamentară, însă, după ce am discutat cu reprezentanții fiecăruia din partidele din coaliție, o spun cu toată responsabilitatea: România va avea un buget în luna martie a acestui an. Binențeles avem o coaliție, în coaliție sunt niște partide, partidele astea au niște oameni, oamenii aceștia spun lucruri despre alții, dar pe chestiunea bugetului, o spun cu responsabilitate: România va avea buget', a afirmat Nicușor Dan, la o conferință de presă în Varșovia, întrebat în legătură cu divergențele din coaliție pe tema bugetului și faptul că PSD amenință că poate să nu voteze bugetul în Parlament.
Șeful statului a spus că a primit o garanție privind votarea bugetului în această lună, după ce a vorbit cu fiecare dintre partidele din coaliția de guvernare.
Nicușor Dan a spus că țara noastră nu este în situația în care un partid din coaliție să iasă de la guvernare după discuțiile pe tema bugetului.
'În condiții normale, în pace într-o țară cu stabilitate fiscală, bineînțeles că bugetul este o lege foarte importantă și dacă tu, ca partid, reprezentând în mod legitim o categorie de oameni, consideri că nu satisface viziunea ta politică, e un motiv. Dar nu suntem acolo. Da, suntem într-un context dificil, cu un război la graniță. Nu suntem acolo', a arătat el.
Privind demersul anunțat de Partidul Social Democrat, de a începe o consultare internă care îl vizează pe premierul Ilie Bolojan, Nicușor Dan a răspuns: 'Sunt decizii, sunt, cum să spun, contradicții uneori la nivel personal între oameni care trebuie să ia decizii din partea partidelor din coaliție'.
Președintele a subliniat faptul că fiecare partid are libertatea de a lua decizii interne.
'E mult mai bine ca tipul acesta de decizii să fie luat fără o mare expunere publică, tocmai pentru ca să nu îngrijoreze și societatea și piețele financiare, de care - asta este situația - depindem. (...) Mai departe, democratic, fiecare partid, față de chestiuni esențiale din activitatea sa politică, este liber să o facă. Dacă am putea cu mai puține turbulențe mediatice, ar fi mai bine', a arătat președintele.
