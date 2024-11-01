Pîslaru: CE va analiza constructiv argumentele privind modificarea pensiilor magistraților

În ceea ce privește jalonul privind modificarea pensiilor magistraților, Pîslaru a precizat că nu a fost luată deocamdată o decizie la nivelul Comisiei Europene, dar că există confirmări legate de faptul că argumentele României vor fi analizate în mod ''constructiv''.

Precizările au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă susținute joi, la Palatul Victoria, după ce Guvernul a adoptat două acte normative privind reforma Romsilva și decarbonizarea. În acest fel, sunt închise alte două jaloane din PNRR, a precizat ministrul.

''Astăzi este o zi bună pentru România. Este o zi în care coaliția arată că poate livra reformele necesare. Discutăm de două decizii importante: una legată de Romsilva - această hotărâre de guvern închide jalonul 24. Cealaltă este legată de decarbonizare și modul în care închidem jalonul 119. Cu aceste două reforme pe care Guvernul le împinge mai departe și cu adoptarea bugetului, pe care o avem acum în lucru, închidem ultimele necesități de clarificare pe cererea de plată 4 și ținta noastră este ca la sfârșitul lunii martie să avem totul clarificat pentru adoptarea preliminară a Comisiei Europene, atât pentru cererea de plată 4, cât și pentru cererea de plată 3'', a spus el.

Dragoș Pîslaru a estimat că, în urma acestor cereri de plată, România ar urma să beneficieze de peste trei miliarde de euro. Banii sunt aferenți cererii de plată 4, în valoare de 2,62 miliarde, dar și cererii de plată 3. Ministrul a apreciat că va exista o plată unică pentru cele două cereri.

În ce privește suma de 231 de milioane de euro, bani din PNRR condiționați de îndeplinirea jalonului privind modificarea pensiilor magistraților, ministrul Pîslaru a precizat că argumentele României vor fi analizate 'constructiv' de către Comisia Europeană. Decizia CE ar putea fi aflată până la sfârșitul acestei luni.

''Avem de la Comisia Europeană o confirmare că se va uita constructiv pe argumentele pe care noi le-am pus pe masă. Evident că în acest moment așteptăm să vedem analiza Comisiei. (...) Nu vă pot confirma textual că există deja decizia Comisiei Europene pe acest subiect. Comisia Europeană a acceptat dovezile pe care noi le-am urcat în sistem, dar decizia cu privire la cuantumul acestei plăți și cuantumul întregii cereri de plată 3 urmează să aflăm după ce terminăm analiza'', a spus el.