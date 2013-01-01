Nicușor Dan: Securitatea Flancului estic nu va fi diminuată!”

Șeful statului a scris, pe platforma X, că descurajarea amenințărilor de pe Flancul estic al NATO este compensată de suplimentarea consistentă de echipament militar și de creșterea prezenței forțelor europene, în deplin acord cu partenerul american.

'Securitatea României și a Flancului estic nu va fi în niciun fel diminuată. Parteneriatul strategic între România și SUA rămâne în aceiași parametri. Infrastructura strategică dezvoltată împreună la Deveselu, Câmpia Turzii și Kogălniceanu va continua să fie pe deplin operațională, trupe americane vor continua să fie localizate în aceste baze, iar transferul de echipament militar va continua', a adăugat președintele.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat miercuri că a fost informat cu privire la redimensionarea unei părți a trupelor americane dislocate pe Flancul estic al NATO, ca parte din procesul de reevaluare a posturii globale a forțelor militare ale SUA.

Conform unui comunicat al MApN, printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotațiile în Europa se menționează și forțe destinate României, amplasate la baza de la Mihail Kogălniceanu.

Aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocați în continuare pe teritoriul țării noastre, 'contribuind la descurajarea oricăror amenințări și reprezentând în continuare o garanție a angajamentului SUA pentru securitatea regională', a indicat MApN.