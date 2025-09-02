Nicușor Dan: Sprijinul nostru pentru Republica Moldova nu se oprește
Sprijinul României pentru Republica Moldova nu se oprește, a declarat, joi, președintele Nicușor Dan.
'Sprijinul nostru pentru Republica Moldova nu se oprește. Am discutat cu doamna președinte Maia Sandu și partenerii europeni despre pașii concreți pentru accelerarea procesului de integrare europeană. Locul Republicii Moldova este în marea familie europeană și eforturile României vor continua susținut în această direcție', a scris șeful statului pe X.
Nicușor Dan și Maia Sandu au fost prezenți la summitul Comunității Politice Europene, unde pe agendă au fost conflictul din Ucraina și asigurarea securității europene, problema dronelor, dezinformarea și influența rusă, dar și rezultatul alegerilor legislative din Republica Moldova și atacurile hibride care au dus la anularea scrutinului prezidențial în România. De altfel, Nicușor Dan a prezentat, în acest context, raportul procurorului general pe această temă.
Tag-uri:
loading...
Ştirile orei
03 oct, 17:45
Putin, despre alegeri: „Nu se poate manipula voinţa poporului, aşa cum s-a întâmplat, să zicem, în România”
03 oct, 17:59
Victor Negrescu: Fondurile europene au fost şi rămân o oportunitate majoră pentru dezvoltarea României
03 oct, 17:57
ECONOMICA.NET
DAILYBUSINESS.RO
STIRIDESPORT.RO
ROMANIATV.NET
FEMINIS.RO
Comentarii
Adauga un comentariu nou
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ
x
25 sep, 10:27
Ultima "pomană electorală" a Guvernului: Tichete pentru masă caldă pentru pensionarii cu venituri mici
25 sep, 09:57