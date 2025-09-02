Nicușor Dan: Sprijinul nostru pentru Republica Moldova nu se oprește

'Sprijinul nostru pentru Republica Moldova nu se oprește. Am discutat cu doamna președinte Maia Sandu și partenerii europeni despre pașii concreți pentru accelerarea procesului de integrare europeană. Locul Republicii Moldova este în marea familie europeană și eforturile României vor continua susținut în această direcție', a scris șeful statului pe X.

Nicușor Dan și Maia Sandu au fost prezenți la summitul Comunității Politice Europene, unde pe agendă au fost conflictul din Ucraina și asigurarea securității europene, problema dronelor, dezinformarea și influența rusă, dar și rezultatul alegerilor legislative din Republica Moldova și atacurile hibride care au dus la anularea scrutinului prezidențial în România. De altfel, Nicușor Dan a prezentat, în acest context, raportul procurorului general pe această temă.