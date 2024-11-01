Nicușor Dan: Viitorul guvern va fi unul prooccidental și foarte atent cu finanțele și reformele

''Cu titlu general, există o împărțire constituțională de atribuții și atribuția președintelui este de a desemna prim-ministrul. Eu, după cum știți, după nenumărate consultări cu partidele, am desemnat ceea ce am înțeles eu din opțiunile lor ca posibilitate de a rezolva criza - mai întâi pe domnul Tomac și acum pe domnul Veștea. Ați reținut și criticile mele la adresa partidelor când am spus că trebuie să ne uităm mai mult la interesul național și mai puțin la interesul, chiar dacă e legitim, de partid. Mai departe nu vreau să fac foarte multe comentarii. Putem să avem o discuție mult mai amplă în momentul în care acest proces se va finaliza, oricum se va finaliza el'', a afirmat șeful statului român.

Întrebat dacă ia în calcul voturile AUR, Nicușor Dan a declarat că aceasta 'este o discuție care îl vizează pe prim-ministru'.

Premierul desemnat, Adrian Veștea, a transmis joi că nu este momentul pentru decizii pripite sau luate sub presiunea urgenței și va folosi responsabil timpul pe care îl are la dispoziție pentru a construi un acord solid privind programul de guvernare.

El a menționat că își asumă continuarea dialogului și a negocierilor cu partidele politice până la finalizarea acestui program și a echipei guvernamentale.