Nicușor Dan: Viitorul guvern va fi unul prooccidental și foarte atent cu finanțele și reformele
Viitorul guvern al României va fi unul prooccidental și foarte atent cu finanțele și cu reformele, a declarat joi președintele Nicușor Dan, înaintea începerii Consiliului European de vară, referindu-se la criza politică actuală din țara noastră.
''Cu titlu general, există o împărțire constituțională de atribuții și atribuția președintelui este de a desemna prim-ministrul. Eu, după cum știți, după nenumărate consultări cu partidele, am desemnat ceea ce am înțeles eu din opțiunile lor ca posibilitate de a rezolva criza - mai întâi pe domnul Tomac și acum pe domnul Veștea. Ați reținut și criticile mele la adresa partidelor când am spus că trebuie să ne uităm mai mult la interesul național și mai puțin la interesul, chiar dacă e legitim, de partid. Mai departe nu vreau să fac foarte multe comentarii. Putem să avem o discuție mult mai amplă în momentul în care acest proces se va finaliza, oricum se va finaliza el'', a afirmat șeful statului român.