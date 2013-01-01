Potrivit unui comunicat al Guvernului, prim-ministrul a participat, la Palatul Victoria, la reuniunea plenară a Comitetului interministerial de monitorizare a implementării Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și a discursului instigator la ură 2024 - 2027.

'Am văzut și instigarea la ură și la violență împotriva președintelui Federației Comunităților Evreiești, agresiunile împotriva lucrătorilor străini, atacul armat de la Școala Gimnazială 'Ștefan cel Mare' din Bistrița - toate acestea ne arată că este nevoie de intervenții mult mai ferme din partea autorităților. Tinerii, în special, trebuie să învețe să aprecieze pluralismul etnic, cultural, religios și ideologic și să înțeleagă că violența nu poate rezolva niciodată problemele complexe ale unei societăți moderne', a declarat prim-ministrul, conform comunicatului.

El a felicitat autoritățile și instituțiile publice pentru progresele înregistrate prin Strategia națională pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și a discursului instigator la ură 2024-2027 și a solicitat acestora să se concentreze asupra elaborării viitorului cadru strategic național în domeniu.

Discuțiile au vizat stadiul implementării măsurilor cuprinse în actuala strategie, precum și rezultatele celei mai recente reuniuni plenare a Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului.

Reprezentanții Forumului B'nai B'rith 'Dr. Moses Rosen' au făcut o prezentare privind desfășurarea celei de-a XVI-a ediții a Bucharest Jewish Film Festival (8 - 12 noiembrie) și celei de-a IX-a ediții a Zilelor Culturii Sefarde (16 - 18 noiembrie), se precizează în comunicatul Executivului.