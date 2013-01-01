'Prim-ministrul decide cine va decide. Avem decizia. Așa arată, în viziunea PSD, un Guvern în care fiecare ministru are treaba lui, iar Marian Neacșu are treabă cu toți. Pe lângă Interne, documentul îi dă lui Neacșu atribuția de a aviza proiectele cu impact bugetar de la 15 ministere, inclusiv de la Finanțe. Tot el ar urma să coordoneze zece ministere și ministrul delegat pentru învățământul preuniversitar. Iar, la final, scrie negru pe alb, îl ține la curent pe premier', a scris Varga, pe Facebook.

Potrivit senatorului liberal, 'PSD pare să fi inventat o funcție nouă în Guvern'.

'În organigramă scrie 'vicepremier' . În fișa postului scrie 'marele șef'. În ritmul ăsta, Neacșu riscă să rămână în istorie drept cel mai important premier pe care România nu l-a avut', a susținut parlamentarul PNL.

Decizia premierului Luca Niculescu prin care sunt stabilite atribuțiile vicepremierului Marian Neacșu, ministru al Afacerilor Interne, a fost publicată miercuri în Monitorul Oficial al României.

Potrivit deciziei, 'în scopul asigurării îndeplinirii priorităților majore din Programul de guvernare', Marian Neacșu, în calitate de viceprim-ministru, avizează proiectele de acte normative cu impact bugetar elaborate de 15 ministere și asigură coordonarea funcțională a 11 ministere și structuri.

De asemenea, Neacșu coordonează instituțiile publice și structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului și asigură informarea permanentă a prim-ministrului în legătură cu aplicarea prevederilor stabilite prin decizie.