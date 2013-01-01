'Depunem în aceste zile un proiect de lege care limitează atribuțiile Serviciului de Protecție și Pază condus de domnul Pahonțu, doar pentru ce a spus președintele țării că ar trebui să facă acest serviciu, respectiv protecție și pază a demnitarilor. Știți că în mai multe conferințe de presă, președintele țării a contrazis jurnaliștii care i-au spus că Serviciul de Protecție și Pază ar avea și activitate de culegere de informații. Practic, facem o corelare între spusele președintelui și lege, pentru că, la această oră, Legea 191 din 1998 spune printre altele, la articolul 14 alin. (b), că SPP organizează, atenție, și desfășoară deschis sau acoperit activități de culegere, verificare și valorificare a informațiilor necesare numai pentru îndeplinirea unor atribuții. Deci legea îl contrazice pe președintele țării - SPP are activitate de culegere de informații', a declarat Ungureanu la Parlament.

El a susținut că SPP 'are capacitatea la această oră să colaboreze cu SRI și cu alte structuri care fac prin legea de funcționare această activitate de culegere de informații'.

'Și nu va suferi nimeni dacă domnul Pahonțu nu va avea un serviciu care culege informații, pentru că noi nu știm de ce a zis asta președintele. Dacă domnul președinte știe că domnul Pahonțu nu ar trebui să culeagă informații, și dacă el consideră că domnul Pahonțu doar conduce un serviciu de pază, întrebarea este ce face domnul Pahonțu cu informațiile pe care le culege din structura pe care o conduce după 20 de ani. Pentru cine le folosește dacă președintele țării spune că acest serviciu este doar de pază', a adăugat Ungureanu.

Deputatul a precizat că inițiativa legislativă este deschisă și altor parlamentari, așteptând până luni strângerea semnăturilor de susținere.

'Așteptăm până luni în tabelul de semnături, să vină cât mai mulți parlamentari, să vedem cât de mulți civili sunt în Parlamentul României, cât de mulți parlamentari vor să avem un control real al serviciilor și chiar să limităm atribuțiile unor servicii cum este SPP de a culege informații, neînțelegând de ce avem șase servicii care fac asta și de ce aveam atât de mulți culegători în aceste servicii și cum se justifică această activitate', a afirmat Ungureanu.

Pe de altă parte, Emanuel Ungureanu a criticat demersul PSD și AUR privind înființarea unei comisii de anchetă referitoare la serviciile de protecție și pază asigurate de SPP fostului premier Ilie Bolojan.

'E clar că cei din SPP au atribuții timp de doi ani să-l protejeze pe fostul premier de Bolojan. Faptul că se spune că niște ofițeri SPP s-ar fi dus cu mașina să ia, nu știu ce, invitați, poate că domnul Pahonțu i-a trimis să culeagă informații. Adică iată de ce e important ca SPP să se ocupă de paza demnitarilor. Ofițerii SPP n-au de ce să meargă în alte circumstanțe, niciunde, să culeagă informație. Deci singura lor treabă ar fi trebuit să îl păzească pe domnul Bolojan', a punctat deputatul.

Proiectul de lege modifică Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României, precum și pentru modificarea Legii nr. 191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază.

'Activitatea de informații pentru realizarea securității naționale se execută de Serviciul Român de Informații, organul de stat specializat în materia informațiilor din interiorul țării, și Serviciul de Informații Externe, organul de stat specializat în obținerea din străinătate a datelor referitoare la securitatea națională', prevede proiectul.

Potrivit proiectului, SPP, prin structurile sale specializate, are următoarele atribuții:

a) organizează și execută activități pentru prevenirea și anihilarea oricăror acțiuni prin care s-ar atenta la viața, integritatea fizică, libertatea de acțiune și sănătatea persoanelor a căror protecție este obligat să o asigure, precum și pentru realizarea pazei și apărării sediilor de lucru și reședințelor acestora;

b) poate efectua, cu respectarea Legii nr. 51/1991 privind siguranța națională a României, verificări prin solicitarea și obținerea de obiecte, înscrisuri sau relații oficiale de la instituții publice; consultarea de specialiști ori experți; primirea de sesizări sau note de relații; fixarea unor momente operative prin mijloace tehnice sau prin constatări personale;

c) consemnează rezultatele activităților prevăzute la lit. b) în acte de constatare, întocmite cu respectarea prevederilor Codului de procedură penală, care pot constitui mijloace de probă;

d) organizează și coordonează, pe timpul misiunilor de protecție și pază, activitatea tuturor forțelor participante din cadrul instituțiilor prevăzute la art. 4 alin. (1).

e) intervine, independent sau în cooperare cu alte organe prevăzute de lege, pentru prevenirea și contracararea acțiunilor de natură să pună în pericol viața, integritatea fizică, sănătatea sau libertatea de acțiune a persoanelor cărora le asigură protecție și securitatea obiectivelor păzite, precum și pentru capturarea sau anihilarea elementelor teroriste ori agresive;

f) execută, independent sau în cooperare cu alte organe specializate, acțiuni pentru căutarea, identificarea și neutralizarea obiectelor suspecte care pot prezenta pericol pentru persoanele protejate sau pentru obiectivele păzite;

g) întreprinde, în colaborare cu organe specializate, măsuri pentru asigurarea asistenței medicale, profilactice și terapeutice a demnitarilor a căror protecție intră în competența sa și realizează, prin mijloace proprii, măsurile antiepidemice pentru prevenirea îmbolnăvirilor de natură infectocontagioasă, toxico-chimică sau produse de radiațiile ionizante, precum și alte activități de profil în obiectivele permanente și temporare;

h) organizează, potrivit legii, activitatea proprie de apărare a secretului de stat și de prevenire a scurgerii de date sau de informații care nu sunt destinate publicității;

i) avizează accesul personalului destinat să desfășoare activități permanente sau temporare în obiectivele din competența serviciului;

j) îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege, specifice domeniului său de activitate.