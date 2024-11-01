Nicuşor Dan afirmă că într-o săptămână statul va veni cu un set de măsuri în urma creşterilor de preţ la combustibil

| 19 mar, 18:35

 

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că statul român va veni într-o săptămână cu mai multe măsuri în urma creşterii preţului la combustibil din ultima perioadă, fără a dezvălui care ar putea fi acestea.

 

 

 

Nicuşor Dan a fost întrebat, joi, într-o conferinţă de presă, cum vede rezolvarea acestei crize legată de creşterea preţului la combustibil.
”Am avut discuţia asta în CSAT în urmă cu 10 zile. Aici şi primul ministru, şi ministrul de Finanţe, şi ministrul Energiei au venit cu diferite scenarii. Între timp au mai avut loc discuţii la guvern între Guvern şi operatorii pe piaţa de energie şi o să vedeţi în zilele următoare, într-o săptămână, estimez eu, un set de măsuri”, a afirmat preşedintele Nicuşor Dan.
Întrebat dacă România ar putea opta pentru plafonarea preţului sau pentru limitarea alimentărilor la pompă, Nicuşor Dan a răspuns: ”O să vedeţi măsurile în momentul în care ele vor fi adoptate, dar o să fie o acţiune din partea statului român. Asta pot să vă spun”.
Preşedintele României a mai fost întrebat cu ce idei merge România la Consiliul European, mai ales în privinţa energiei.
”Din toate subiectele care sunt pe masă, subiectul care ne interesează cel mai mult este energia. Noi suntem într-un grup de state care urmăresc şi presează pentru o încetinire a tranziţiei pe zona de energie, astfel încât şi preţurile la energie pentru companiile din Europa şi deci România şi industriile mari consumatoare de energie să nu aibă de suferit. Asta e pe de-o parte. Şi pe de altă parte, este o dezbatere în interiorul Uniunii Europene cu privire la nuclear, iar noi suntem printre principalii susţinători ai nuclearului, al direcţionării producţiei şi stimulării producţiei nucleare în interiorul Uniunii”, a declarat Nicuşor Dan.
Bogdan Ivan a declarat, marţi, că Ministerul Energiei a pus pe masa Guvernului un proiect de act normativ prin care să se instituie situaţia de criză în domeniul carburanţilor, care este în analiză şi la care aşteaptă răspuns, după ce trece bugetul, joi, în Parlament. Ivan a arătat că există o decizie principială, la nivelul întregii coaliţii, indiferent de culoarea politică, că trebuie să intervenim în situaţia în care lucrurile pe plan internaţional se degradează. El a precizat că lucrul care îl interesează e ca preţul la combustibil să nu crească din lipsă de aprovizionare, din penurie sau din alte motive.
”În momentul de faţă, Ministerul Energie a venit cu un proiect de act normativ, pe care l-a pus de joia trecută pe masa Guvernului, prin care să instituim situaţia de criză în domeniul carburanţilor, lucru care ne conferă mai multe drepturi ca stat, pentru a interveni de îndată, pentru a lucra la asigurarea faptului că nu avem creşteri artificiale ale preţului, pentru a ne asigura că putem, atunci când este cazul, pe producţia internă să blocăm exporturile de combustibil, tocmai pentru a ne asigura că avem satisfacut necesarul pe piaţa internă, cu excepţia solicitărilor care ar putea să vină din partea NATO, iar mai departe, un document de lucru intern pe care l-am pus pe masa şi a Coaliţiei şi a Guvernului, care are foarte multe alte scenarii de lucru, care în momentul de faţă pot să suporte modificări foarte clare, este în momentul de faţă în analiză”, a spus ministrul Energiei, la Parlament.

 

Feminis

Citeşte mai departe
Kelemen Hunor

Kelemen Hunor: Nu au câştigat partidele din coaliţie, ci oamenii care au cea mai mare nevoie

19 mar, 18:33
Citeşte mai departe
ciucu

Ciprian Ciucu: Scoatem caşcarabetele din parcuri! Dezafectăm tot ce este amplasat ilegal

19 mar, 18:30
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
Canabisul prezintă puține beneficii în cazul majorității tulburărilor mintale (studiu)

Citeşte mai departe
rogobete
Rogobete anunță un control pentru depistarea medicilor care lucrează în privat în timpul programului de la spitale publice
rogo
Rogobete: Veniturile personalului din spitale și din serviciile de ambulanță și urgență nu vor fi reduse
Robert Negoiţă
Robert Negoiţă s-a întors la Primărie: Din acest moment sunt la treabă
Nazare
Nazare, după publicarea bugetului: Proiectează realist veniturile şi cheltuielile statului în acest an
mircea
Mircea Geoană spune că NATO nu ar mai exista fără SUA: Va fi un dezastru, şi pentru americani va fi un dezastru
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
h
Scene de groază la cumpărături: Individ înarmat cu cuțit a amenințat clienții și a atacat un paznic într-un supermarket din Cluj
h
VIDEO Donald Trump glumește pe seama unuia dintre cele mai negre momente din istoria SUA: Ce a urmat, a schimbat definitiv lumea
h
Radu Burnete spune că motorina poate depăși 10 lei/litru, dar se opune plafonării: 'Atunci chiar cred că există riscul unei penurii' / Scenariile analizate la nivelul Președinției
h
Canabisul prezintă puține beneficii în cazul majorității tulburărilor mintale (studiu)
h
Irina Fodor, dezvăluiri fără perdea din relația cu Răzvan Fodor: „O căsnicie trebuie consolidată constant”
h
Piesa 'Choke Me' este o metaforă, a declarat TVR pentru Agenția germană de presă DPA
