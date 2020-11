Nicuşor Dan: Azi au fost semnate ordinele de plată pentru virarea banilor către persoanele cu handicap

„Informaţie la zi pentru plata stimulentului financiar destinat persoanelor cu handicap: Azi au fost semnate ordinele de plată pentru virarea banilor către destinatari. Posesorii de carduri BCR vor primi marţi banii pe card, iar cei care au carduri la alte bănci, miercuri”, a scris Nicuşor Dan luni pe Facebook.

Acesta preciza marţea trecută că stimulentul financiar pentru persoanele cu handicap din Bucureşti va fi plătit luni, 9 noiembrie.

Primarul adăuga că singurii bani pe care i-a găsit în conturile Primăriei au fost 4,4 milioane de lei şi popriri pentru 80 de milioane de lei.

Edilul general al Capitalei spunea pe 27 octombrie că Gabriela Firea a oprit plata stimulentului finaciar pentru persoanele cu dizabilităţi.

La rândul ei, Gabriela Firea a respins acuzaţiile, precizând că nu avea cum să oprească plata unui stimulent pe care l-a introdus chiar ea.

„E adevărat, situaţia financiară a primăriei este una dificilă şi o spun de un an, un an şi jumătate pentru că Guvernul, în «înţelepciunea» sa a diminuat lunar cota din impozitul pe venit care ne este nouă alocată, tocmai ca să îmi creeze mie probleme, iar bucureştenii să se supere pe mine, să fiu penalizată politic şi de asemenea nu ni s-a aprobat nicio solicitare pe care am făcut-o către Guvern, de a ne împrumuta din Trezorerie la o dobândă mai mică sau de a ne împrumuta pe piaţa bancară privată. Pur şi simplu s-astrâns şurublul în fiecare lună”, a explicat atunci Firea.