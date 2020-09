Nicuşor Dan, despre ajutorul acordat lui Mihai Mitrache: Am luptat pentru ideea de justiţie. A fost un mare abuz

Întrebat în cadrul unui interviu acordat Adevărul de ce l-a ajutat pe omul de afaceri controversat Mihai Mitrache, cunoscut şi sub numele de câine, Nicuşor Dan a răspuns: "M-am luptat pentru ideea de justiţie care e un drept fundamental şi pentru ideea de proprietate. Un om avea o proprietate pe care a extins-o, poate legal, poate nelegal, şi Primăria Sectorului 4 a venit şi a demolat şi extinderea şi proprietatea lui iniţială pe care nu o contestase nimeni. Asta a fost un mare act de abuz".

Citeşte şi Noi înregistrări în scandalul de trafic de influenţă: Nicuşor Dan a fost avertizat că Mihai Mitrache e un interlop

"M-am întâlnit cu avocatul lui. Apoi, împreună cu el, l-am cunoscut şi pe el şi pe soţia lui când am fost împreună la Avocatul Poporului. Am fost împreună la instanţă. Am acţionat împotriva unui abuz pe care l-a confirmat instanţa de judecată", a spus Nicuşor Dan.

Joi, Cristian Zărescu, consilier al primarului Sectorului 4, Daniel Băluţă, a mers la DNA pentru a preda procurorilor înregistrările convorbirilor telefonice pe care le-a avut cu Nicuşor Dan. "Nu am venit în nicio calitate. Am fost chemat să pus la dispoziţia procurorilor înregistrările care sunt la baza acestui dosar. Nu e vorba despre o calitate. Pur şi simplu am fost înştiinţaţi să vin şi să pun la dispoziţie aceste înregistrări ale convorbirilor telefonice între mine şi domnul Nicuşor Dan", a declarat Cristian Zărescu la ieşirea de la DNA, potrivit RomâniaTV.net.

Întrebat dacă ştia că a fost înregistrat în timpul discuţiei telefonice cu Cristian Zărescu, consilier al primarului Sectorului 4, Daniel Băluţă, Nicuşor Dan a spus că nu şi-a pus problema ca el să fie înregistrat.

"Nu mi-am pus problema să fiu înregistrat. În momentul în care vorbeşti cu cineva, vorbeşti pur şi simplu. N-am spus nimic altceva decât ce aş fi spus şi oficial", a explicat el.

Citeşte şi Nicuşor Dan dă noi explicaţii în scandalul înregistrărilor: "E comic că acuzele astea vin de la PSD"

loading...