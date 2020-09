Nicuşor Dan dă noi explicaţii în scandalul înregistrărilor: "E comic că acuzele astea vin de la PSD"

"E comic că acuzele astea vin de la partidul care s-a dus cu președintele lui la Înalta Curte înconjurat de interlopi şi partidul în care prim-vicepreşedintele, primarul PSD, a fost năşită de un interlop. Asta este comicul situaţiei.

Un om a venit la mine, abuzat de autoritate, m-am dus cu el la instituția responsabilă, Avocatul Poporului. Am comunicat instituţiei care urma să facă abuzul. Instituţia nu l-a ajutat şi atunci m-am adresat instanţei şi am câştigat.

În acea înregistrare publică spune că 'vedeţi că persoana respectivă are afaceri de prostituţie'. eu spun că daca are afaceri de genul asta le spun să-l aresteze, însă în ceea ce priveşte imobilul lui, are dreptate.

Probabil că văzând consecințele mediatice, m-aș gândi de două ori. Din punct de vedere al principiului pentru care am intrat în această chestiune am acționat corect", a declarat, joi, Nicuşor Dan pentru Hotnews.ro.

