Nicuşor Dan: Reforma pensiilor magistraţilor rămâne o prioritate

| 20 oct, 18:15

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, luni, după ce Curtea Constituţională a admis sesizarea ÎCCJ împotriva legii privind reforma pensiilor magistraţilor, că reforma în acest domeniu rămâne o prioritate, întrucât pensiile nu pot fi egale cu salariul. ”Nu este o poziţionare împotriva magistraţilor, ci corectarea unei prevederi anormale”, a precizat preşedintele.

 

”Reforma pensiilor magistraţilor rămâne o prioritate. Nu este o poziţionare împotriva magistraţilor, ci corectarea unei prevederi anormale – pensia egală cu salariul – pe care clasa politică a reglementat-o defectuos acum câţiva ani”, a scris, luniu, pe Facebook, preşedintele Nicuşor Dan.
Acesta afirmă că toate partidele din coaliţie şi-au asumat reforma pensiilor magistraţilor.
”Imediat după publicarea Deciziei Curţii Constituţionale va fi redactat un nou text legislativ, care va ţine cont de decizia de azi, prin care pensiile magistraţilor să fie corectate în mod echitabil pentru societate”, a mai transmis preşedintele.
Curtea Constituţională a admis, luni, obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, prin care era limitat nivelul pensiilor magistraţilor şi creştea vârsta de pensionare a magistraţilor a anunţat instituţia.

 

