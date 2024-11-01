Oana Gheorghiu: Când oamenii se unesc și contribuie la schimbare, fiecare după posibilități, nimic nu e imposibil

''După mai bine de 15 ani dedicați celei mai îndrăznețe inițiative din sănătatea românească - construirea primului Spital de Copii pentru Cancer, Boli Grave și Traumă din România și apoi a unui campus medical pentru copii - a venit momentul să fac un pas nou. Am acceptat propunerea de a ocupa funcția de vicepremier al României. Este o decizie grea și emoționantă, pentru că Dăruiește Viață a fost și rămâne parte din mine. Dar cred cu tărie că experiența noastră - a unei comunități care a demonstrat că solidaritatea poate construi spitale - trebuie dusă și în administrația publică, acolo unde se iau deciziile care ne influențează viețile'', a anunțat Oana Gheorghiu pe Facebook, joi, după ce a depus jurământul la Cotroceni.

Ea a precizat că, pe durata mandatului său la Guvern, se va suspenda din funcțiile executive din cadrul Asociației Dăruiește Viață.

''Am încredere că echipa Dăruiește Viață și comunitatea de donatori și sponsori vor continua proiectele exact așa cum le-am început: cu transparență, profesionalism și determinare. Rămân recunoscătoare fiecăruia dintre voi - celor peste 350.000 de oameni și mii de companii - care ați transformat un vis imposibil într-o realitate: un spital ridicat din solidaritate. Această forță a comunității este cea mai mare garanție că vom continua să schimbăm România'', a transmis Gheorghiu.

În noul rol, adaugă ea, va încerca să ducă mai departe acest mesaj: ''că oamenii vor schimbare și reformă, pentru a trăi mai bine în România, precum și pentru a avea acces la servicii publice de calitate''.

''Voi duce mai departe și această lecție pe care am învățat-o împreună cu voi: că atunci când oamenii se unesc și contribuie toți la schimbare, fiecare după posibilități, nimic nu e imposibil. De altfel, rolul meu ca vicepremier va fi să deschid Guvernul spre societate, spre consultarea companiilor, a societății civile și a cetățenilor, pentru a fundamenta reformele și măsurile pe nevoile reale din societate și pentru a le construi împreună, cu încredere. Așa cum am lucrat și la Dăruiește Viață, împreună cu comunitatea noastră. Vă mulțumesc și sper să rămâneți alături de mine și de Dăruiește Viață în această nouă etapă'', a fost mesajul noului vicepremier.