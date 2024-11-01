Oana Țoiu: Acordul în domeniul securității sociale dintre România și SUA - în vigoare

''Am finalizat în primăvară, alături de echipa MAE și a Departamentului de Stat SUA, implementarea acordului și de la 1 septembrie, după zeci de ani de așteptare, românii și cetățenii americani știu că se pot baza pe parteneriatul dintre țările noastre și când au nevoie să le fie recunoscute drepturile, ca pensia sau activitățile PFA. Pentru generațiile de români care au muncit în SUA - fie că au plecat înainte de 1989 sau mai recent -, pentru cetățenii americani care aleg să se retragă la pensie în România, dar și pentru tinerii profesioniști și antreprenori de azi, acest acord schimbă direct datele problemei'', a scris Țoiu, joi, pe Facebook.

Potrivit acesteia, perioadele lucrate în România și în SUA se cumulează acum pentru deschiderea dreptului la pensie. Nicio lună de contribuție nu se mai pierde din cauza barierelor birocratice dintre state.

Totodată, lucrătorii independenți și specialiștii detașați sunt protejați de plata dublă a contribuțiilor sociale, iar companiile românești și americane își pot mobiliza mai ușor resursa umană, stimulând investițiile bilaterale.

''Finalizarea acestui cadru de implementare, alături de Departamentul de Stat al SUA, a fost o prioritate asumată de la primele mele vizite la Washington. Parteneriatul Strategic cu Statele Unite se bazează pe securitate și dialog politic, dar crește zi de zi prin legăturile dintre oameni, prin comunitățile noastre și prin respectul reciproc pentru munca depusă'', a transmis Oana Țoiu.