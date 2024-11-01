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Siegfried Mureșan: PSD știe foarte bine că UE îi cunoaste istoricul privind statul de drept; nu e deloc strălucit

| 03 sep, 18:11

Europarlamentarul Siegfried Mureșan i-a acuzat, joi, pe social-democrați de ipocrizie, afirmând că 'PSD știe foarte bine că Uniunea Europeană îi cunoaște istoricul privind statul de drept, iar istoricul PSD și al lui Sorin Grindeanu în această privință nu este deloc strălucit'.

 

'Ipocrizie marca PSD: Iulie - PSD anunță că vrea o dezbatere în Parlamentul European privind statul de drept din România; Septembrie - PSD țipă că s-ar pregăti o rezoluție în Parlamentul European privind statul de drept în România, respinge demersul și spune că nu trebuie să mutăm problemele interne pe plan european. Adevărul este următorul: PSD a spus una presei din România și a făcut alta la Bruxelles. A spus în iulie că va solicita o dezbatere în Parlamentul European privind statul de drept din România, dar nu a făcut nici până astăzi vreo solicitare oficială', a scris Siegfried Mureșan pe Facebook.
El a susținut că 'PSD știe foarte bine că Uniunea Europeană îi cunoaște istoricul privind statul de drept, iar istoricul PSD și al lui Sorin Grindeanu în această privință nu este deloc strălucit'.
'Singura modalitate de a reprezenta cu cinste România în Europa este să faci lucruri bune acasă și să spui adevărul în relația cu partenerii noștri', a mai arătat Siegfried Mureșan.
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a acuzat, joi, pe reprezentanții USR că 'își trădează țara' pentru a face scut în jurul 'unui condamnat', în contextul în care Grupul Renew, din care face parte USR, ar fi încercat să impună în Comisia pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne (LIBE) a Parlamentului European o rezoluție referitoare la respectarea statului de drept în România.
Liderul PSD a susținut că reprezentanții USR ar fi încercat să folosească România 'ca armă în propriul război politic'.

 

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