Homepage » Actual

Simion: AUR va depune la DNA un denunț privind 'fapte de corupție' în legătură cu PNRR și SAFE

| 02 sep, 19:25

 

AUR va depune la DNA un denunț in rem privind 'fapte de corupție' legate de PNRR și SAFE, a anunțat liderul formațiunii, George Simion, miercuri, într-o conferință de presă susținută la Parlament.

 

 

 

'Programul PNRR - cum a fost gestionat de către coaliția PSD-PNL-USR-UDMR - a fost unul păgubos. La fel de păgubos, plin de acuzații de corupție este și programul SAFE. Din acest punct de vedere, vă anunț că astăzi, la Direcția Națională Anticorupție, AUR va depune o sesizare, un denunț, privind posibile fapte de corupție și atrag atenția încă o dată, că cei care sunt implicați în posibile fapte de corupție să nu meargă mai departe cu ele', a declarat Simion.
El a precizat că nu vrea să facă nominalizări.
'Eu vreau stabilitate, predictibilitate, o viață mai bună pentru români. De asta am intrat în politică. Prea târziu pentru unii să vină acum și să ne spună 'avem 10 puncte'. 'Avem 10 puncte' care nu sunt ancorate în realitate. Domnul Peiu le-a prezentat. (...) De ce are nevoie PSD-ul să facă audit în momentul ăsta în majoritatea domeniilor? Nu au condus România timp de 36 de ani? Nu știu exact? Nu sunt oamenii lor în fiecare instituție?', a spus Simion.
Întrebat dacă susține cererea USR privind audierea în Parlament a șefului SPP, Lucian Pahonțu, el a răspuns: 'Eu, în spațiul public, cam de prima oară de când mă țin minte românii, îi duceam lumânări lui Ion Iliescu. Și atunci exista Lucian Pahonțu, și atunci cei care astăzi fac 'marile dezvăluiri' știau cine e Lucian Pahonțu, dar 'Lucică era băiatul nostru bun', ca și Florian Coldea. Că dacă Florian Coldea lucrează cu Laura Codruța Kovesi și au binomul și arestează discreționar și elimină adversarii noștri politici, sunt niște băieți buni. Mă bucur că au ajuns acum la concluzia că Lucian Pahonțu nu este un om bun și cei care au confiscat puterea în 1989, oamenii care făceau parte din fosta Securitate, din diferite direcții, inclusiv trupele fostei Securități, ajung într-un final să fie expuși public. Trebuie dovedit lucrul ăsta și ne trebuie mult mai multă transparență. Dar lucrul ăsta nu se întâmplă. (...) Și chemarea sa, și chemarea celorlalți șefi de servicii de pază, servicii secrete, servicii de informații'.
El a criticat parlamentarii de la alte partide că nu susțin propunerile AUR.
'Problema este că în momentul în care vine AUR cu vreo propunere către colegii de la USR, avem unele subiecte comune, către colegii de la PNL (...), nu-i bine că vine din partea AUR. Noi nu avem rețineri și noi cred că suntem singurii care n-am avut 'parti pris-uri' nici cu unii, nici cu alții. Acum, că se bat două tabere din fosta Securitate sau din actuala securitate, mă cam lasă rece lucrul ăsta. (...) Eu v-am avertizat de la început că Nicușor Dan va încurca țara. Nu va face nicio nominalizare', a adăugat el.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

simi

Simion: AUR va depune la DNA un denunț privind 'fapte de corupție' în legătură cu PNRR și SAFE

02 sep, 19:25
Citeşte mai departe
Mihai Ghigiu

Ghigiu dezvăluie în ce condiții va încerca PSD să negocieze cu fiecare grup politic pentru un viitor guvern

02 sep, 19:35
Citeşte mai departe
Csoma Botond

Csoma Botond: PSD a semnat cu AUR, S.O.S. și minoritățile naționale

02 sep, 19:32
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Anca Pandrea, ultimele mărturisiri înainte de moarte: „Nu sunt singură, simt că Iura este cu mine”

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Siegfried Mureşan
Siegfried Mureşan: PSD trebuie să renunţe, în ultimul ceas, la jocul electoral pe tema Legii salarizării
Irineu Darău
Ministrul Irineu Darău: Acum păstrăm ratingul de țară cu foarte multă rațiune și cu multă greutate
seism
Cutremur cu magnitudinea 4,5, în zona seismică Vrancea
oana
Oana Gheorghiu: Sorin Grindeanu ne minte în fiecare zi cum că PSD este 'în opoziție'
Bogdan Ivan
Bogdan Ivan (PSD): Cer public premierului interimar să solicite activarea mecanismului de securitate energetică europeană
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
VIDEO Alina Gorghiu, întrebare de 1000 de puncte pentru Ilie Bolojan: Culmea traseismului și flexibilitatea principiilor
h
Săpa în curte și a descoperit cea mai mare comoară a vikingilor din istorie: Are peste 1.100 de ani, iar valoarea este una uriașă
h
Crin Antonescu, atac frontal după scandalul Pahonțu: 'În spatele tuturor acestor lupte văzute și nevăzute se regrupează influențe'
economica.net
feminis.ro
h
Anca Pandrea, ultimele mărturisiri înainte de moarte: „Nu sunt singură, simt că Iura este cu mine”
h
Lionel Richie a fost internat la terapie intensivă după un concert la Saint-Louis
h
Un fost membru al unei bande, găsit vinovat pentru uciderea rapperului Tupac Shakur
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ