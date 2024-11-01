Simion: AUR va depune la DNA un denunț privind 'fapte de corupție' în legătură cu PNRR și SAFE

'Programul PNRR - cum a fost gestionat de către coaliția PSD-PNL-USR-UDMR - a fost unul păgubos. La fel de păgubos, plin de acuzații de corupție este și programul SAFE. Din acest punct de vedere, vă anunț că astăzi, la Direcția Națională Anticorupție, AUR va depune o sesizare, un denunț, privind posibile fapte de corupție și atrag atenția încă o dată, că cei care sunt implicați în posibile fapte de corupție să nu meargă mai departe cu ele', a declarat Simion.

El a precizat că nu vrea să facă nominalizări.

'Eu vreau stabilitate, predictibilitate, o viață mai bună pentru români. De asta am intrat în politică. Prea târziu pentru unii să vină acum și să ne spună 'avem 10 puncte'. 'Avem 10 puncte' care nu sunt ancorate în realitate. Domnul Peiu le-a prezentat. (...) De ce are nevoie PSD-ul să facă audit în momentul ăsta în majoritatea domeniilor? Nu au condus România timp de 36 de ani? Nu știu exact? Nu sunt oamenii lor în fiecare instituție?', a spus Simion.

Întrebat dacă susține cererea USR privind audierea în Parlament a șefului SPP, Lucian Pahonțu, el a răspuns: 'Eu, în spațiul public, cam de prima oară de când mă țin minte românii, îi duceam lumânări lui Ion Iliescu. Și atunci exista Lucian Pahonțu, și atunci cei care astăzi fac 'marile dezvăluiri' știau cine e Lucian Pahonțu, dar 'Lucică era băiatul nostru bun', ca și Florian Coldea. Că dacă Florian Coldea lucrează cu Laura Codruța Kovesi și au binomul și arestează discreționar și elimină adversarii noștri politici, sunt niște băieți buni. Mă bucur că au ajuns acum la concluzia că Lucian Pahonțu nu este un om bun și cei care au confiscat puterea în 1989, oamenii care făceau parte din fosta Securitate, din diferite direcții, inclusiv trupele fostei Securități, ajung într-un final să fie expuși public. Trebuie dovedit lucrul ăsta și ne trebuie mult mai multă transparență. Dar lucrul ăsta nu se întâmplă. (...) Și chemarea sa, și chemarea celorlalți șefi de servicii de pază, servicii secrete, servicii de informații'.

El a criticat parlamentarii de la alte partide că nu susțin propunerile AUR.

'Problema este că în momentul în care vine AUR cu vreo propunere către colegii de la USR, avem unele subiecte comune, către colegii de la PNL (...), nu-i bine că vine din partea AUR. Noi nu avem rețineri și noi cred că suntem singurii care n-am avut 'parti pris-uri' nici cu unii, nici cu alții. Acum, că se bat două tabere din fosta Securitate sau din actuala securitate, mă cam lasă rece lucrul ăsta. (...) Eu v-am avertizat de la început că Nicușor Dan va încurca țara. Nu va face nicio nominalizare', a adăugat el.