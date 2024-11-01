Csoma Botond: PSD a semnat cu AUR, S.O.S. și minoritățile naționale

'Noi, când a început plenul, am aflat că PSD a semnat un acord cu AUR, cu S.O.S. și cu grupul minorităților naționale, prin care au modificat acel acord care fusese semnat la începutul mandatului, în 2024, decembrie. Știți, la începutul mandatului, am semnat un acord între PSD, PNL, USR și UDMR, prin care am alocat funcțiile în Biroul permanent pe durata întregului mandat. Și, de atunci, la începutul fiecărei sesiuni, în baza acelui acord, am votat proiectul de hotărâre conform acelui acord. Acest lucru s-a schimbat ieri. PSD a format o nouă majoritate și noi am aflat în plen de acest acord. Noi nu l-am semnat. A fost semnat numai de PSD, AUR, S.O.S. și grupul minorităților naționale. (...) Noi avem o singură funcție de chestor în Biroul permanent, UDMR, în toate sesiunile parlamentare, din toate cele opt sesiuni parlamentare din mandat. Și se vorbea că poate, poate n-ar trebui să avem în toate sesiunile parlamentare o funcție de chestor', a declarat Csoma Botond la Parlament.

El spune că s-au adus în discuție și comisiile de la Camera Deputaților.

'Noi conducem două comisii, Comisia de industrie și Comisia de politică externă. Și am auzit... Acolo, deputații, nu vreau să spun nume, dar s-a discutat că poate și acolo ungurii conduc prea multe comisii în Camera Deputaților. (...) Totuși, comunitatea maghiară din România numără cam în jur de un milion de persoane. Și am considerat că totuși ar trebui să avem în continuare în Biroul permanent, care este un loc foarte important din punctul de vedere al conduceri Camerei Deputaților, deci este un birou important, am considerat ca ar trebuit să avem, în continuare, acel loc. Și am ajuns la această decizie - să votăm proiectul de hotărâre. Dar dați-mi voie să spun că n-am votat cu AUR sau cu S.O.S. și n-am votat împotriva PNL sau USR. Am votat pentru a ne menține acea funcție de chestor, pe care am considerat-o importantă comunității maghiare', a spus liderul deputaților UDMR.

Potrivit acestuia, PNL și USR n-au pierdut funcțiile de secretar, ci au fost mutate acele funcții de secretar în ultima sesiune din mandat.

'Și s-a schimbat pentru că, conform acordului din 2024, AUR și S.O.S. trebuia să primească funcțiile de secretar în ultima sesiune, și acum s-a făcut această rocadă, au devansat și au primit ei. Deci n-au pierdut nici USR, nici PNL. Nu pot să spun că m-am simțit șantajat, dar analizând și discuțiile acelea preliminare înaintea plenului, cum că poate că n-ar trebui să dispunem în toate cele opt sesiuni de o funcție de chestor în Biroul permanent, iar când s-a adus în discuție și Comisia de politică externă - de exemplu, am înțeles că AUR dorește să aibă conducerea acestei comisii -, cumva nu pot zice că m-am simțit chiar încolțit, dar am simțit că e o situație în care noi putem pierde. (...) Până la urmă, consultându-mă cu colegii, am ajuns la această decizie: să votăm proiectul de hotărâre. N-am votat împotriva USR și PNL, am votat pentru a menține această poziție importantă pentru comunitate', a subliniat purtătorul de cuvânt al UDMR.

În opinia lui, 'PSD a făcut chestia asta pentru votul pe Guvern': 'Asta e o ipoteză, nu pot să o spun factual, dar e o ipoteză din partea mea'.

'Trebuie să analizăm sigur această situație, dar la votul privind Guvernul cred că nu vom lua în considerare acest aspect. Acolo vom lua în considerare persoana prim-ministrului desemnat, majoritatea care s-ar putea forma, să vedem cine, dacă vor fi și extremiștii, sigur nu votăm - eu așa cred - și programul de guvernare care va fi prezentat în fața Parlamentului. Dacă ar fi aceeași majoritate, nu pot să spun eu singur, că nu eu singur iau decizia, dar vă spun în nume personal, dacă s-ar forma aceeași majoritate care a fost și în cazul domnului Veștea, ar fi foarte dificil pentru noi să votăm, că ne-am găsi în aceeași barcă cu extremiștii șovini care urăsc comunitatea maghiară. Vorbesc de AUR. (...) Un aspect care ar trebui analizat, totuși, este cum să avem un Guvern, că de patru luni nu avem un Guvern', a adăugat Csoma Botond.

El a reafirmat că un prim-ministru tehnocrat nu prea ar avea autoritate asupra unui Guvern format din miniștri politici.

'Totuși, noi ar trebui să colaborăm cu cineva în Parlament. Pentru că democrația este despre colaborare și dialog. Nu putem să spunem că dacă a trecut un parlamentar extremist de la AUR sau din alt partid la PNL sau la PSD nu vom mai colabora cu Partidul Național Liberal sau Partidul Social Democrat. Dar e o situație extrem de ingrată și dificilă. (...) Colegii de la USR au spus că noi am participat la această nouă majoritate. Nu am participat la această nouă majoritate', a mai transmis deputatul UDMR.