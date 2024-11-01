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Ghigiu dezvăluie în ce condiții va încerca PSD să negocieze cu fiecare grup politic pentru un viitor guvern

| 02 sep, 19:35

Deputatul PSD Mihai Ghigiu a declarat, miercuri, că PSD va încerca să negocieze cu fiecare grup politic de bună credinţă un viitor guvern, dacă Sorin Grindeanu va fi desemnat premier, el precizând că, dacă colegii din AUR vor dori să voteze acest guvern, el crede că este normal să se întâmple acest lucru.

Ghigiu a mai afirmat că parlamentarii, conform Constituţiei, nu au dreptul la un mandat imperativ, iar mandatul este dictat de propriile lor conştiinţe.

"PSD va încerca să negocieze cu fiecare grup politic de bună credinţă un viitor guvern, dacă va primi premierul sau dacă preşedintele Sorin Grindeanu va fi desemnat premier", a spus deputatul PSD Mihai Ghigiu, la Parlament.
Întrebat dacă asta înseamnă negocieri inclusiv cu grupul AUR şi grupul SOS România, Ghigiu a spus: Sunt convins că vor fi discuţii cu colegii, nu neapărat cu partidul AUR, pentru că ne-a arătat că, mă rog, conducerea partidului are o poziţie pe care noi, în multe momente, nu o putem agrea. Dar dacă colegii din AUR vor dori să voteze acest guvern, eu cred că este normal să se întâmple acest lucru".
Deputatul PSD a menţionat că "parlamentarii, conform Constituţiei, nu au dreptul la un mandat imperativ, iar mandatul este dictat de propriile lor conştiinţe".
"Nu vom face niciun fel de înţelegere, coaliţie, colaborare, cum vreţi, cu partidul AUR. Am spus că vom ruga toţi parlamentarii, inclusiv de la AUR, dacă au, să zic aşa, responsabilitate faţă de România, să voteze un guvern cu puteri depline. (..) Cred că oamenii care ne-au trimis aici se aşteaptă, indiferent de formaţiunea din care facem parte, să dăm un vot pentru viitorul guvern. Cred că ăsta e cel mai important lucru", a mai explicat Mihai Ghigiu.

 

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