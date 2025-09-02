Oana Țoiu: Noi, țările de la granița războiului, vrem să facem tot ce ține de noi să ajungem la pace

'Miza noastră comună rămâne foarte clar pacea. În aceste zile se vede destul de clar că mai multe țări au înțeles că asta înseamnă că este necesară creșterea presiunii asupra Rusiei, că Ucraina este o țară care își dorește pacea și de altfel și noi, țările din Uniunea Europeană, dar în special țările de la granița războiului vrem să facem tot ce ține de noi să ajungem la această pace, să ne întărim propria apărare și ca un mecanism de descurajare, astfel încât recentele provocări să fie întâmpinate cu un răspuns ferm diplomatic și cu deciziile necesare care privesc întărirea capabilităților de apărare pe Flancul estic', a afirmat șefa diplomației române.

Ea a susținut poziția României în Consiliul de Securitate ONU privind încălcarea spațiului aerian al mai multor state de pe Flancul estic de către aeronave ruse.

'Noi am cerut să intervenim în Consiliul de Securitate al ONU pentru a semnala riscurile pe care le vedem. Am făcut asta și alături de Polonia și alături de Estonia. Răspunsul membrilor Consiliului de Securitate a fost clar, ferm. De altfel, marea majoritate a membrilor Consiliului de Securitate au menționat explicit România în intervențiile lor, cu câteva elemente - primul privește întărirea Flancului estic, creșterea presiunii asupra Rusiei pentru a ajunge autentic la negocierile de pace și susținerea în continuare a Ucrainei', a arătat ministrul.

Totodată, Țoiu a evidențiat că Statele Unite ale Americii rămân 'puternic angajate' în NATO și a menționat perspectiva investițiilor în apărare din țara noastră.

'De curând, în formatul de lucru al Uniunii Europene, România este a doua țară ca acces la bugetul alocat specific achizițiilor militare și infrastructurii necesare, prin (Programul) SAFE, suntem a doua țară după Polonia ca resurse financiare alocate și în formatele de lucru ale acestor zile în New York am mers mai departe în discuții cu ceilalți miniștri de Externe, premieri, pentru a vedea în ce fel putem să alăturăm direcției de lucru defensive și de descurajare și cea care duce mai departe - presiunea necesară pentru ca Rusia să se așeze cu adevărat la masa dialogului și a negocierilor și anume sancțiunile economice și decuplarea mai multor țări de gazul și sursele de energie rusești', a arătat Oana Țoiu.

Privind conflictul din Orientul Mijlociu, ea a reiterat că România susține soluția celor două state.

'În acest moment contribuim la rezolvarea situației umanitare acolo unde putem - de exemplu, România susține accesul copiilor care sunt victimele acestui război la tratament medical acolo unde sunt în siguranță, în special în state ale Uniunii Europene, dar și alături de Turcia în unele cazuri, iar soluția celor două state a căpătat, în această săptămână, o susținere mult mai largă decât anterior. De altfel, au fost discuții și între reprezentanți ai Statelor Unite, Israel, o parte dintre statele arabe și este un optimism semnificativ față de pașii viitori', a afirmat ministrul de Externe.

Totodată, a transmis șefa diplomației române, țara noastră susține rolul ONU de a conduce la pace în diferitele regiuni.

'În acest moment în care Organizația Națiunilor Unite este sub o presiune fără precedent, noi susținem reformele necesare, dar întărirea rolului său. Suntem într-un moment cât se poate de complicat și de altfel periculos, așa că întărim și în mesajul nostru necesitatea ca Organizația Națiunilor Unite, prin fiecare dintre formatele sale de lucru, să aibă aportul la pace', a explicat Țoiu.

Oana Țoiu va susține luni intervenția națională în plenul Adunării Generale a ONU.