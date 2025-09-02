Octavian Berceanu a anunțat că demisionează din REPER și renunță la candidatura pentru Primăria Capitalei

'Am demisionat din funcția de președinte al partidul REPER și candidat REPER la Primăria Municipiului București', a transmis Berceanu într-un mesaj postat pe Facebook.

El a acuzat, într-o înregistrare video, vechea conducere a partidului că a pus în aplicare un plan pentru a relua alegerile pentru șefia REPER și a o impune pe contracandidata sa în funcție.

'Am urmărit cu toții cu emoție alegerile de sâmbăta trecută pentru președinția REPER, unde am fost desemnat președinte. În urma votului, am câștigat cu 168 de voturi, la un vot diferență față de reprezentanta de la Cluj, contracandidata mea. Lucrurile s-au întâmplat cum erau și normal, rezultatele au fost exportate către ceilalți membri, către mass-media, toată organizarea a aparținut vechii conduceri, care se găsește și azi în conducere. Tot demersul a fost validat la momentul respectiv, statutar de către conducerea REPER, totuși rezultatul acesta nu a fost cel care a convenit actualei conduceri și s-au gândit să reorganizeze alegerile cumva pe tipul mineriadei, să mai facă un rând de alegeri, pentru că diferența de un vot este considerată ca fiind nesemnificativă', a explicat Berceanu, fost comisar general al Gărzii Naționale de Mediu.

El a mai acuzat un demers al conducerii 'complet în afara legislației', menționând că la o adunare generală s-a anulat acest vot și s-a decis refacerea alegerilor.

'Mai departe au hotărât să avem iarăși alegeri. Alegerile acestea în cazul de față ar genera un avantaj prin retragerea, demisia membrilor care m-au susținut și înghețarea corpului electoral', a mai spus Berceanu.

Berceanu a susținut că unul dintre cei din conducerea REPER a venit cu o 'propunere indecentă' pe care a refuzat-o, aceea ca el să se retragă și i se va găsi 'o poziție onorabilă' în Guvern, dându-i-se exemplul lui Dragoș Pîslaru și al Oanei Cambera. 'Țin să le amintesc că atât Dragoș, cât și Oana au muncit enorm, au avut rezultate extraordinare, sunt oameni extrem de inteligenți, peste medie, iar pozițiile pe care le-au dobândit în REPER au venit pe merit și nu din aranjamente de culise', a adăugat Berceanu.

Potrivit acestuia, 'conducerea REPER în momentul de față nu este capabilă să ofere un sprijin societății civile în a se exprima în viața politică, atât timp cât vine cu practici care sunt total diferite de cele pe care le cunoaștem, de exemplele de bune practici'.

Referitor la candidatura sa la Primăria Capitalei, Berceanu a menționat că aceasta implică o emoție aparte, pentru că REPER s-a transformat într-o 'microfilială a filialei PNL Cluj'.

'Prin intermediul Adunării generale sau al Biroului Național, aceștia îmi pot retrage, sub presiunea filialei PNL Cluj, candidatura sau mi-o pot susține, în funcție de interesul lor la Primăria București. Nu vreau să le ofer această satisfacție. Nu sunt un iepure, ci am lucrat toată viața pentru cetățeni, în societatea civilă și în locurile unde schimbările se produc foarte greu, dar în favoarea societății. Drept pentru care susțin că retragerea mea este una binevenită. Ea poate crea cadrul în care oamenii din REPER să înțeleagă că au crescut niște monstruleți și că vor continua să crească alții, niște monstruleți politici, proveniți poate din ouă depuse de alții în alte partide', a subliniat Octavian Berceanu.

'Mă retrag din cadrul acestui partid, las loc filialei PNL Cluj să desemneze un candidat la președinția REPER și să câștige această poziție, las loc membrilor să decidă asupra viitorului REPER', a conchis Berceanu.