Țoiu: Condamnăm cu fermitate recentele atacuri ale Iranului asupra Kuweitului și Bahrainului

Ea subliniază, într-o postare pe platforma X, că aceste acțiuni reprezintă o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale ale acestor state și 'o gravă amenințare la adresa păcii, securității și stabilității regionale'.

'Gândurile noastre se îndreaptă către victimele acestor atacuri nejustificate și le dorim celor răniți o recuperare rapidă. Reafirmăm susținerea noastră deplină pentru eforturile de dezescaladare a tensiunilor și pentru promovarea dialogului, diplomației și respectarea dreptului internațional. Facem apel la toate părțile să fie reținute, pentru a evita acțiuni care ar duce la escaladarea situației', a adăugat Țoiu.

O persoană a fost ucisă și mai multe rănite în Kuweit în atacuri comise miercuri de Iran, a anunțat Ministerul kuweitian al Afacerilor Externe, relatează AFP.

Atacul a vizat 'instalații civile și vitale, în special aeroportul internațional din Kuweit, provocând un mort și mai mulți răniți, precum și pagube în instalații vitale, între care misiuni diplomatice', a precizat ministerul într-un comunicat care condamnă 'agresiuni iraniene'.

'Securitatea statului Kuweit, suveranitatea sa și siguranța cetățenilor săi și a rezidenților pe teritoriul său reprezintă o linie roșie', a adăugat acesta.

De asemenea, autoritățile kuweitiene au anunțat că 63 de persoane au fost transferate în spitale după atacul iranian asupra aeroportului.

Gardienii revoluției au revendicat într-un comunicat atacul din Kuweit.