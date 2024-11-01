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Olguța Vasilescu: Am cerut reintroducerea frânei în salarizarea din administrația publică locală

| 03 iun, 20:23

Primarul municipiului Craiova, social-democrata Olguța Vasilescu, a declarat, miercuri, că în proiectul noii legi a salarizării nu mai există 'frână' în administrația publică și se poate ajunge la situația în care funcționarii din Primării să aibă venituri mai mari decât primarii.

 

'Am cerut reintroducerea frânei în salarizarea din administrația publică locală și ca să fiu mai exactă - până acum, prin legea trecută, prin legea salarizării, nu se putea ca vreun funcționar dintr-o Primărie, de exemplu, sau dintr-un Consiliu județean să depășească salariul viceprimarului sau al vicepreședintelui de Consiliu județean. Acest lucru a funcționat foarte bine, pentru că, indiferent cât s-ar fi dus sporurile de mult, să zicem, exista această frână în care, practic, se plafona angajatul. Acum, pe noua variantă, dispare această frână, condiții în care dacă scade, de exemplu, sporul pentru fondurile europene la primari și crește la angajați o să ne trezim iar în situația pe care am avut-o în 2017 că peste jumătate din angajații dintr-o Primărie aveau venitul salarial mai mare decât al primarului. Exact asta s-a încercat să se corecteze prin legea salarizării așa cum s-a făcut ea în anul 2017', a explicat Vasilescu, la Ministerul Muncii, unde a participat la dezbateri pe noua lege a salarizării.
Ea a adăugat că, potrivit calculelor sale, cresc 'foarte mult' salariile angajaților din administrația publică locală, în ciuda faptului că primarii nu și-au dorit acest lucru.
'O vă dau calculul pe care îl am de la Primăria Craiova. Până acum, cheltuielile cu salarizarea au fost 53.400.000, acum se duc la 66.750.000. Asta înseamnă o creștere de 13.000.000 de lei, peste 2.000.000 de euro, pe care ar trebui să-i plătim în plus pentru salariile angajaților, în condițiile în care venitul salarial al primarului scade cu 500 de lei. Adică este clar că e o neregulă în această lege a salarizării, iar noi am cerut să se corecteze astfel încât să ajungem într-o situație în care măcar să fie echitate', a afirmat primarul.
Primarul Craiovei a mai spus că din discuțiile purtate la minister a înțeles că indemnizațiile demnitarilor ar urma să crească eșalonat până în 2031.
'Trebuie să fim foarte atenți la toate discuțiile care au loc în spațiul public și să ne uităm cu exactitate ce se întâmplă, pentru că s-ar putea ca ceea ce ne dorim și anume ca salariile demnitarilor, de exemplu, să scadă, în condițiile în care ele au fost plafonate din 2018 până în acest moment, să ne trezim în situația în care și portarul depășește ministrul din minister. (...) Și eu vă spun că mie nu-mi convine ca primar să cresc cu peste 2 milioane de euro salariile în Primărie, în condițiile în care până acum ni s-a spus că trebuie să strângem cureaua, că toată lumea trebuie să strângă cureaua, că în administrația publică locală lefurile sunt deja foarte mari și iată că pe această lege trebuie să găsim o sursă de finanțare de peste 2 milioane de euro să putem să acoperim aceste creșteri', a transmis Olguța Vasilescu.

 

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