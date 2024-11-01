Homepage » Actual

Pălărie, despre proiectul pensiilor magistraților: Sub nicio formă justiția nu se poate pronunța pe politici publice Liderul

17 noi, 17:55

Liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie, a declarat, luni, referitor la proiectul privind pensiile magistraților că 'sub nicio formă justiția nu se poate pronunța asupra politicilor publice pe care un partid sau altul, o coaliție sau alta ar trebui să le aibă', susținând că 'nu poate să existe un blocaj la infinit pe o temă extrem de sensibilă macrofinanciar și social'.

 

'Știu că încă sunt elemente care se discută, știți și dumneavoastră din spațiul public că au avut loc consultări, inclusiv cu reprezentanții magistraților, găzduite de către Administrația prezidențială și președintele Nicușor Dan. Aceste concluzii și aceste discuții intermediare trebuie să se finalizeze în acest proiect de lege. Eu mai degrabă sunt un optimist în construcție, cred că se pot parcurge toate termenele, atunci când există bună credință și colaborare interinstituțională în așa fel încât să avem o lege trecută, asumată prin procedură de răspundere a Guvernului și, în consecință, recuperarea acelui blocaj de 230 de milioane de euro bani din PNRR', a răspuns Ștefan Pălărie, întrebat, la Senat, în legătură cu discuțiile care vor avea loc în coaliție de la ora 18:00 pe tema proiectului pensiilor magistraților.
Întrebat dacă există o problemă cu echilibrul puterilor în stat, dacă puterea judecătorească își depășește limitele, Pălărie a spus: 'Eu cred că trebuie să existe o formă de echitate în societate. Eu mai cred că niciun sistem de pensii al nimănui nu poate fi considerat buzdugan politic sau armă politică în niște discuții care trebuie să facă bine societății per ansamblu'.
'Mai cred, de asemenea, am văzut în spațiul public că au existat și situații care pot fi interpretate ca fiind abuz, și anume, un punct de vedere personal al unei președinte de instituție, deși nu a trecut prin decizia consiliului decizional. În cazul acesta mă refer la CSM - au apărut sub formă de scrisori trecute în spațiul public. Am mai văzut, de asemenea, dar nu vreau să alertez sau inflamez și mai mult lucrurile, am văzut scrisori sau poziții publice ale unor instituții, apropo de interferența puterilor în stat unele față de celelalte, care depășesc atribuțiile acordate de Constituție. Sub nicio formă justiția nu se poate pronunța asupra politicilor publice pe care un partid sau altul, o coaliție sau alta ar trebui să le aibă', a subliniat liderul senatorilor USR.
În opinia sa, pe termen mediu și lung ar putea fi nevoie inclusiv de o revizie a Constituției, dar 'nu poate să existe un blocaj la infinit pe o temă extrem de sensibilă, atât macrofinanciar pentru România, cât și social pentru toți românii'.
Pălărie a susținut că acest proiect va putea fi adoptat prin angajarea răspunderii Guvernului foarte rapid.
'Guvernul este cel care își asumă răspunderea, deci guvernul este cel care inițiază un proiect de lege asumat de guvern, e o logică elementară, instituțională. Deci, guvernul va trebui să vină cu acest text, tocmai că există specialiști, există nenumărate forme, există cumva elemente pe care s-au pronunțat și judecătorii CCR, multe au fost de procedură, din acest motiv suntem în acest punct, dar au fost și elemente de fond. Eu cred că Guvernul, într-un termen cât se poate de scurt, după această ultimă etapă de consultare, de fapt de agreare la nivel de coaliție, va trebui să închidă proiectul', a afirmat Ștefan Pălărie.
Potrivit acestuia, CSM poate să dea în patru-cinci zile avizul favorabil sau nefavorabil pentru acest proiect.
'Nimic nu împiedică acea instituție să se exprime cu punct de vedere de orice formă, dar nu putem să vedem în statul român, și cred că cetățenii ajung să aibă tensiunea mai mare decât permite codul medical, pentru că mai degrabă pare că este o continuă talpă pusă la orice formă de reformă, la orice formă de modificare în privința aceasta referitoare la pensiile magistraților', a adăugat Pălărie.

 

