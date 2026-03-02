Pălărie: USR îl cheamă în plenul Senatului, la Ora Guvernului, pe ministrul Agriculturii

'USR îl cheamă în plenul Senatului, la Ora Guvernului, pe ministrul Barbu al Agriculturii pentru a da lămuriri legate de declarațiile și pozițiile publice ale domniei sale. Ne dorim să înțelegem dacă, atunci când domnia sa a decis să plagieze un proiect de lege al celor de la AUR, ce stranie coincidență de parcă ar fi într-o formă de coaliție sau colaborare, și să propună o năstrușnicie fără seamăn și anume limitarea, plafonarea produselor din supermarket care sunt marcă proprie într-un mecanism care ar avea ingerințe clare într-una din cele mai mari piețe de produse, nu doar din România, cât și din Europa. Întrebarea este dacă domnia sa a avut un punct de vedere oficial al Guvernului sau al Agenției pentru Protecția Consumatorului', a declarat Pălărie. la Parlament.

El a menționat că, în cazul în care nu a avut acordul Guvernului, ministrul Agriculturii face afirmații 'pe persoană fizică', atunci când 'îmbracă uniforma' și reprezintă România la o întâlnire internațională.

'Pentru acest motiv ne dorim să îl vedem alături de noi și, sigur că da, să ne explice ce a dorit să facă, ce a dorit să spună în propoziție și care sunt planurile ministerului pe viitor. Mi-aduc aminte că, în oglindă, sigur, astăzi, ministrul Mediului va fi prezent la Camera Deputaților. Miniștrii noștri sunt oameni de dialog și sunt prezenți atunci când e nevoie să dăm lămuriri, dar, așa cum spunea și președintele partidului, Dominic Fritz, în acest weekend, pare din nou o stranie luare în vizor a tuturor miniștrilor USR, rând pe rând, dar mai ales cei din partea cărora sunt anunțate cele mai multe reforme, fie că vorbim despre Romsilva, fie că vorbim despre instituții subordonate ministerului și reforme care ar trebui să fie prioritatea acestui guvern, dar, parcă, de fapt, în realitate, supără pe foarte multă lume și constatăm că sunt elemente de retaliere', a adăugat Ștefan Pălărie.

Întrebat unde va ajunge coaliția având în vedere că USR cheamă a doua oară la Ora Guvernului un ministru al PSD, în timp ce PSD face aceleași demersuri, Pălărie a spus: 'Eu nu cred că suntem într-o situație în care ținem scorul, dacă este cineva care face acest lucru judecă foarte greșit momentul și responsabilitatea guvernării din România, cred, însă, că atunci când avem poziții publice contradictorii sau bizare sau lucruri care pur și simplu nu reprezintă opinia coaliției de guvernare, nici din punct de vedere politic în ședințele de coaliție, nici din punct de vedere guvernamental, prin măsurile luate, atunci e nevoie să aducem clarificări'.

El a adăugat că 'rămâne în picioare nu doar nevoia acestei coaliții pro-europene, ci și necesitatea de a duce la capăt dificila guvernare din această perioadă'.

Ministrul Agriculturii a propus la Consiliul Agricultură și Pescuit - AgriFish de la Bruxelles limitarea ponderii mărcilor proprii ale retailerilor la maximum 20% din volumul comercializat și stabilirea unui adaos comercial identic pentru aceeași gamă de produse, indiferent dacă sunt marcă proprie sau brand național.