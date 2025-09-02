Pălărie (USR): Nu iau în calcul ca PSD să voteze moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului

'Astăzi toți parlamentarii USR, deputații în mod special, sunt pe baricade pentru a susține, probabil poate cel mai competent și mai curajos ministru din acest guvern. Spun asta pentru că USR a avut un pariu foarte bun în persoana doamnei ministru Diana Buzoianu, un om de o tenacitate și de un curaj fenomenal. O vedem luptându-se cu mafia pădurilor, o vedem reformând nu doar legislativ Codul Silvic, dar și ceea ce înseamnă Romsilva la nivel executiv, la nivel de cheltuieli, la nivel de număr de posturi de directori la nivel național. Vedem modificările pe care le aduce și la Garda de Mediu și, de asemenea, la Apele Române. Ori orice formă prin care, în mod fățiș, cineva se împotrivește acestor reforme nu poate să aibă decât două explicații: fie un pact cu sistemul acela osificat cu care doamna Diana Buzoianu se luptă, fie o formulă în care există o altă intenție care nu poate fi adusă la suprafață', a afirmat Pălărie.

Întrebat în legătură cu faptul că liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a afirmat că le-ar recomanda deputaților social-democrați să voteze moțiunea simplă depusă împotriva ministrului Mediului, Pălărie a spus: 'Eu cred că domnul Daniel Zamfir mai degrabă este pe persoană fizică, asta consider'.

'El a avut o temă de-a lungul timpului legată de hidrocentrale, unde am analizat cu foarte mare atenție și deciziile CSAT, prin care aceste hidrocentrale erau trecute în capitolul de obiective de importanță de securitate națională. Cu toate acestea, doamna ministru nu poate fi acuzată sub nicio formă de rea intenție, dimpotrivă, operează și acționează în baza legii. O să vedem mai departe, am stat de vorbă cu colegi din PSD care nu erau la curent cu aceste inițiative ale domnului Zamfir', a adăugat Pălărie.

El a spus că nu ia în calcul, în acest moment, ca PSD să voteze pentru această moțiune.

'Eu nu iau în calcul în acest moment ca PSD să voteze pentru o astfel de moțiune. Repet, deci în momentul de față sunt ridiculizați colegii din AUR cu o astfel de moțiune simplă împotriva unui astfel de ministru. Deci, nu e suficientă, în opinia mea, pare-se, rușinea celor de la AUR, care, sigur, vor citi textul moțiunii, vor exista și dezbateri. Eu sub nicio formă nu m-aș fi gândit că cineva se poate alătura unui demers - mă refer la cel al moțiunii simple - atât de ridicol. Fiecare își alege în politică poziția', a mai spus Pălărie.

Întrebat dacă, în cazul în care PSD va vota moțiunea, USR va mai sta la masă cu social-democrații, liderul senatorilor USR a răspuns: 'Vom avea o discuție separată, la momentul respectiv, eu în continuare nu cred că ăsta este un scenariu, chiar dacă există un anunț că se va întâmpla'.

'Până miercuri mai e timp. Eu cred că miercuri toată lumea va vota așa cum ne-am obișnuit, și anume în susținerea miniștrilor care fac parte din coaliția de guvernare', a adăugat Pălărie.

Moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, depusă de AUR, va fi dezbătută, luni, în plenul Camerei Deputaților și va fi supusă votului miercuri.

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a declarat luni că ministrul Mediului, Diana Buzoianu, 'nu mai poate continua' în această funcție, acuzând-o de 'rea-voință' pentru întârzierea avizelor referitoare la finalizarea a patru hidrocentrale construite în proporție de minimum 75%.

Zamfir a spus că decizia grupului deputaților PSD în privința moțiunii simple împotriva ministrului Diana Buzoianu va fi luată miercuri.

'Eu, dacă aș fi deputat, aș vota împotriva doamnei ministru (...). Nu este un atac la adresa USR, ci pur și simplu este un lucru pe care trebuie să-l facem în interesul național', a susținut Zamfir.