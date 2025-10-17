Parchetul Curţii de Apel Bucureşti face cercetări in rem pentru distrugere din culpă în urma exploziei din Sectorul 5

”În cursul zilei de astăzi, 17.10.2025, dată fiind complexitatea cauzei, în temeiul art. 325 Codul de procedură penală, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti a preluat de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti dosarul nr. 8006/164/P/2025 constituit în urma sesizării din oficiu cu privire la explozia petrecută în dimineaţa zilei de 17.10.2025 la scara 2 a blocului 32 din str. Vicina, nr. 3, sector 5, Bucureşti, în urma căreia au rezultat decesul a 3 persoane şi vătămarea corporală a altor 13 persoane”, anunţă instituţia.

În cauză sunt efectuate cercetări în rem pentru distrugere din culpă prev. de art. 255 alin. 1 şi 2 Cod penal.

Articolul invocat se referă la distrugerea din culpă şi conţine următoarele prevederi: ”(1) Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuinţare, din culpă, a unui bun, chiar dacă acesta aparţine făptuitorului, în cazul în care fapta este săvârşită prin incendiere, explozie sau prin orice alt asemenea mijloc şi dacă este de natură să pună în pericol alte persoane sau bunuri, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă; (2) Dacă faptele au avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani”.

”În vederea aflării adevărului judiciar şi stabilirii împrejurărilor concrete care au condus la producerea exploziei, identificării persoanelor responsabile în scopul stabilirii răspunderii penale a acestora sunt administrate mijloace de probă specifice acestui gen de cauze, respectiv efectuarea cercetării la faţa locului, audieri de martori, ridicarea de înscrisuri, expertize tehnice, precum şi orice alte mijloace apreciate a fi concludente şi utile”, precizează Parchetul Curţii de Apel Bucureşti.

Activităţile sunt efectuate cu sprijinul lucrătorilor de poliţie din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia de Investigaţii Criminale, Serviciului Omoruri şi Serviciului Vătămări şi Ucideri din Culpă din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.