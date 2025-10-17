Homepage » Actual

Parchetul Curţii de Apel Bucureşti face cercetări in rem pentru distrugere din culpă în urma exploziei din Sectorul 5

| 17 oct, 18:26

Parchetul Curţii de Apel Bucureşti face cercetări in rem pentru distrugere din culpă în urma exploziei dintr-un bloc din Sectorul 5, soldată cu moartea a trei persoane şi cu rănirea altor 13, precum şi cu avarierea gravă a construcţiei.

 

”În cursul zilei de astăzi, 17.10.2025, dată fiind complexitatea cauzei, în temeiul art. 325 Codul de procedură penală, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti a preluat de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti dosarul nr. 8006/164/P/2025 constituit în urma sesizării din oficiu cu privire la explozia petrecută în dimineaţa zilei de 17.10.2025 la scara 2 a blocului 32 din str. Vicina, nr. 3, sector 5, Bucureşti, în urma căreia au rezultat decesul a 3 persoane şi vătămarea corporală a altor 13 persoane”, anunţă instituţia.
În cauză sunt efectuate cercetări în rem pentru distrugere din culpă prev. de art. 255 alin. 1 şi 2 Cod penal.
Articolul invocat se referă la distrugerea din culpă şi conţine următoarele prevederi: ”(1) Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuinţare, din culpă, a unui bun, chiar dacă acesta aparţine făptuitorului, în cazul în care fapta este săvârşită prin incendiere, explozie sau prin orice alt asemenea mijloc şi dacă este de natură să pună în pericol alte persoane sau bunuri, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă; (2) Dacă faptele au avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani”.
”În vederea aflării adevărului judiciar şi stabilirii împrejurărilor concrete care au condus la producerea exploziei, identificării persoanelor responsabile în scopul stabilirii răspunderii penale a acestora sunt administrate mijloace de probă specifice acestui gen de cauze, respectiv efectuarea cercetării la faţa locului, audieri de martori, ridicarea de înscrisuri, expertize tehnice, precum şi orice alte mijloace apreciate a fi concludente şi utile”, precizează Parchetul Curţii de Apel Bucureşti.
Activităţile sunt efectuate cu sprijinul lucrătorilor de poliţie din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia de Investigaţii Criminale, Serviciului Omoruri şi Serviciului Vătămări şi Ucideri din Culpă din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

explozie

Parchetul Curţii de Apel Bucureşti face cercetări in rem pentru distrugere din culpă în urma exploziei din Sectorul 5

17 oct, 18:26
Citeşte mai departe
Ionuț Stroe

Ionuț Stroe (PNL): Îi cer ministrului Daniel David o dezbatere națională privind educația media în școli

16 oct, 19:00
Citeşte mai departe
Distrigaz

Distrigaz precizează că robinetul pe care s-a aplicat sigiliul după închiderea alimentării nu a fost afectat de explozie

17 oct, 18:36
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Oana Roman, despre viața amoroasă după despărțirea de Marius Elisei: „Nu că nu ar exista pretendenți”

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
barna
Tanczos afirmă că de când e în administraţie constată că unele instituţii nu simt că trebuie reduse cheltuielile
Mihai Fifor
Mihai Fifor (PSD): Îngheţarea veniturilor românilor până la finele lui 2026 este un lucru de neacceptat!
olgu
Lia Olguţa Vasilescu spune că Ministerul Dezvoltării a venit cu o propunere de reducere a 13.000 de posturi în administraţie
caciu
Adrian Câciu (PSD), despre Marcel Boloş: Ştiam că e mincinos dar nu mă aşteptam să fie şi lipsit de caracter!
Bujduveanu
Bujduveanu: Văd posibilă, cel mai bine, o alianță guvernamentală în același format
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
VIDEO Mărturia unui locatar din blocul care a sărit în aer: 'Au cerut 1.500 de lei ca să deschide robinetul de la gaze și au plecat fără să verifice nimic'
h
Viktor Orban se poziționează între marile puteri: 'Voi vorbi cu Putin' – Budapesta, scena negocierilor SUA-Rusia
h
Lider județan PNL critică dur gestul lui Emanuel Ungureanu, care a depus plângere penală împotriva lui Ilie Bolojan: Este imatur și profund iresponsabil
economica.net
feminis.ro
h
Oana Roman, despre viața amoroasă după despărțirea de Marius Elisei: „Nu că nu ar exista pretendenți”
h
Bruce Springsteen, apariție surpriză pe covorul roșu la premiera filmului biografic ''Springsteen: Deliver Me from Nowhere''
h
Familia lui Diane Keaton spune că actrița a murit din cauza pneumoniei
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ