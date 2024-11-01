Peiu (AUR): Ne-am dori să cooperăm cu cei de la POT, să avem susținerea lor pe moțiunile pe care le depunem

'Am observat și noi că nu au mai semnat moțiunile simple sau moțiunile de cenzură pe care le-am inițiat, dar până astăzi, cel puțin, liderii POT nu ne-au comunicat un motiv. Să spună, domnule, nu am semnat aceste moțiuni pentru că au șapte paragrafe în plus sau că este un 'și' în loc de 'sau' la nu știu ce pagină. Nu ne-au dat nici măcar o motivație politică. Nu am primit. (...) AUR consideră că orice partid care se află în Opoziție este un partid cu care trebuie să dialogăm și să încercăm să formăm poziții comune în subiectele mari, importante, cum ar fi moțiunile de cenzură, cum ar fi legea bugetului, cum ar fi învestirea Guvernului. Dacă avem astfel de subiecte, ne-am dori să cooperăm cu cei de la POT, să avem susținerea lor pe moțiunile pe care le depunem', a afirmat Peiu, luni, la Parlament, într-o conferință de presă.

Referindu-se la susținerea candidaturii Ancăi Alexandrescu pentru Primăria Capitalei, Peiu a spus că e nevoie de o oarecare doză de realism politic.

'Este clar că în rândul electoratului, AUR este un partid mai important decât POT și, din acest punct de vedere, nouă ni s-ar fi părut natural, și electoratului pare că i s-a părut asta, ca atunci când noi susținem un candidat și celelalte partide, repet, care se revendică a fi în același bazin electoral ar trebui să susțină acel candidat. De altfel, multe din partidele sau grupările, formațiunile politice de orientare antiguvernamentală au susținut candidatul independent, pe care l-a susținut și AUR. Alegerea doamnei Gavrilă sau a POT ați văzut că nu a fost bine primită de electorat în București', a adăugat el.

Peiu a amintit că AUR susține, în prezent, o moțiune de cenzură care este inițiativa grupului PACE - Întâi România.

'Noi am arătat, de altfel, că am fost și în postura de a susține inițiativa unei alte grupări din același spectru, cum a fost grupul PACE - Întâi România, atunci când domnul senator Peia (PACE - Întâi România - n.r.) a venit cu inițiativa unei moțiuni de cenzură. Noi am colaborat cu dânsul, am semnat moțiunea, am și participat la redactare. Deci, am dovedit că și dacă vine această inițiativă de la un alt partid, cum ar fi POT, suntem dispuși să o susținem și să o semnăm, atât timp cât corespunde obiectivelor comune antiguvernamentale', a transmis Peiu.

Moțiunea de cenzură 'România nu este de vânzare - fără progresiști la guvernare', prin care se cere demisia Guvernului condus de Ilie Bolojan, este prezentată în plenul reunit al Parlamentului luni, iar lunea următoare, pe 15 decembrie, va fi dezbătută și supusă votului.