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Peiu (AUR): PSD trebuie să hotărască ce vrea cu reforma administrativă

| 26 oct, 17:08

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, consideră că ''PSD trebuie să se hotărască ce vrea'' în privința reformei administrative, respectiv dacă face o propunere în Parlament sau optează pentru asumarea răspunderii Guvenului.

 

''PSD-ul trebuie să hotărască ce vrea. Prima oară a propus o comisie parlamentară pentru reforma administrativă și acum vine și propune exact opusul, adică asumarea răspunderii Guvernului. Trebuie să se hotărască ce vrea și să aibă în vedere faptul că dacă se va face prin asumarea răspunderii sau printr-o lege adoptată acum, punerea în aplicare nu va fi acum. Deocamdată, asta este o manevră de a evita discuția despre situația de acum și a o muta peste doi ani. Dar prima chestiune este mai multă consecvență. Vrea PSD-ul să discute serios reforma administrativă? Prima oară să hotărască dacă o face în Parlament sau vrea să facă asumarea răspunderii'', a declarat Peiu, luni, într-o conferință de presă susținută la Parlament.
Senatorul AUR s-a referit și la situația în care se află bugetul în prezent, apreciind că Guvernul trebuie să-și asume o decizie politică cu privire la anumite decizii, și la cele două teme pentru care social-democrații vor asumarea răspunderii - reforma administrativ-teritorială și reorganizarea la nivel guvernamental.
''Fie vrea să indexeze pensiile și să scutească de plata CASS mamele aflate în concediu de îngrijire a copiilor, veteranii de război și foștii deținuți politici, fie vrea să continue actualul sistem de cheltuieli publice. Trebuie făcută o alegere politică - asta face un Guvern. Decide ce cheltuieli le face azi și ce cheltuieli le face mâine, ce cheltuieli face peste o săptămână. Ceea ce a spus astăzi domnul Grindeanu nu afectează bugetul pe anul ăsta. Nu are cum să fie vreun impact al bugetului pe anul acesta cu cele două asumări de răspundere. Și nici pentru anul viitor, după umila mea părere. Trebuie luată o decizie. Vrem să păstrăm legea pensiilor, este în vigoare? Atunci renunțăm la alte cheltuieli care nu sunt urgente. Dacă vrem să păstrăm 2-3 milioane de oameni de pensionari care au pensia sub nivelul de supraviețuire, alegem viața pensionarilor și renunțam la cheltuieli care nu sunt urgente. (...) Ministrul de Finanțe trebuie să hotărască dacă e de acord cu prim-ministrul. Prim-ministrul, în programul său de guvernare, pe care l-a citit în Parlament și a fost aprobat în Parlament, laolaltă cu lista membrilor Guvernului, s-a angajat să nu crească nivelurile taxelor anul viitor. Trebuie să se hotărască'', a transmis senatorul AUR.
Deputatul AUR Lucian Mușat a declarat, pe de altă parte, că inițiativele AUR ''sunt respinse pe bandă rulantă'', exprimându-și speranța că un proiect referitor la scăderea impozitelor pe dividende, care nu a fost votat în Senat, va fi adoptat de Camera Deputaților.
''Inițiativele legislative depuse de către noi sunt respinse pe bandă rulantă, oricât de bune ar fi ele, nu cred că este o surpriză pentru absolut nimeni. Așa s-a întâmplat și săptămâna trecută, miercuri, când în plenul Senatului a fost respinsă inițiativa legislativă depusă de noi, prin care dorim și doream scăderea impozitării dividendelor de la 16% la 8%, care, din păcate, a fost respinsă de către celelalte partide, care formează coaliția anticapital românesc. (...) Ar fi fost bine ca această lege să fie admisă și sperăm că votul se va schimba în Camera Deputaților, pentru că sunt zeci de milioane de euro, sute de milioane de euro în conturile companiilor care zac acolo și care nu sunt retrase de către acționarii acestor companii din cauza acestui impozit uriaș pe dividende, care înainte a fost 5%, a fost crescut apoi la 8%, apoi la 10%, iar anul acesta a ajuns să fie 16%. Iată, deci, o creștere de peste trei ori a acestui impozit, iar acei bani zac acolo, în loc să fie întorși în economie, să fie multiplicați în economie și statul pe orizontală să câștige mai mult'', a argumentat deputatul.
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că îi va propune premierului ca Guvernul să își angajeze răspunderea în Parlament pe reforma administrativ-teritorială și pe reorganizarea la nivel guvernamental.

 

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