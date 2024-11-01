Peiu (AUR): Răspunsul Guvernului despre drona din Portul Constanța ar debloca activitatea turistică de pe litoral

'Suntem pe primul trimestru al acestui an cu un deficit comercial de 1,1 miliarde de euro la servicii turistice și avem o scădere pe primele patru luni ale anului de 8,5% a numărului de turiști și a numărului de înnoptări în România. Acest aspect legat de lipsa de siguranță pe litoral ar fi exact bomboana de pe colivă, având în vedere cifrele dramatice de scădere în turism. Deci, un răspuns ferm și clar al Guvernului legat de ceea ce s-a întâmplat cu drona din Constanța ar ajuta nu numai la rezolvarea situației politice din România, dar ar debloca tendința de scădere excesivă în activitatea turistică de pe litoral', a declarat Peiu luni, într-o conferință de presă la Parlament.

Potrivit senatorului AUR, scăderea activității turistice și 'lipsa de fermitate a Guvernului' ar putea duce la o 'situație catastrofală' în acest an în sezonul estival.

'Să nu uităm că mai avem trei săptămâni și vine vârful sezonului estival, iulie și august. Ne vom trezi cu o situație catastrofală în acest an, dacă la tendința de scădere se va adăuga și lipsa de fermitate a Guvernului', a adăugat Peiu.