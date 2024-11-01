Peiu (AUR) spune că ar fi 'optim' ca discuția asupra unei moțiuni de cenzură să fie în jur de 13 mai

''Noi depunem o moțiune de cenzură în fiecare sesiune parlamentară. Pentru această sesiune parlamentară ne-am gândit că ar fi optim ca discuția și votul asupra moțiunii de cenzură să aibă loc imediat după sau în ziua de 13 mai, atunci când se va face public rezultatul economiei românești pe trimestrul I, ceea ce va conduce la ideea de trei trimestre de când este acest Guvern în funcție, trei trimestre de scădere economică, de recesiune. Iată un motiv suficient de bun pentru a depune și a susține o moțiune de cenzură. (...) Vom purta negocieri cu orice parlamentar pentru a vota o moțiune de cenzură. Am făcut-o întotdeauna. (...) Putem să discutăm și cu parlamentari neafiliați și cu alte grupuri parlamentare, nu trebuie să ne limităm la PSD, nu avem nicio relație specială cu PSD și nici nu intenționăm să avem o relație specială cu vreunul dintre partidele actualei guvernări', a spus Peiu, într-o conferință de presă la Parlament.

Întrebat cu cine ar negocia AUR o eventuală majoritate, dacă moțiunea de cenzură va avea succes, Peiu a reafirmat că partidul său nu intenționează să intre într-o coaliție cu vreunul dintre partidele aflate la guvernare.

'Ideea este simplă. Nu că nu vom susține, nu există Guvern minoritar. Un guvern poate să fie minoritar până la prima moțiune de cenzură. Dacă Parlamentul votează pentru demiterea guvernului, nu mai e minoritar. Sau până la prima lege a bugetului, care ar trebui să cadă. Deci la votul asupra moțiunii de cenzură se va vedea cine este în opoziție și cine e la putere. Dacă Guvernul rămâne în funcție, înseamnă că avem un guvern clar majoritar consolidat. Dacă moțiunea de cenzură trece, înseamnă că guvernul a fost minoritar, dar nu este. Ideea că un guvern poate să fie minoritar nu are legătură cu realitatea politică. Cât privește planurile noastre, nu intenționăm să intrăm în nicio coaliție, alianță sau înțelegere cu vreunul dintre partidele actualei coaliții de guvernare până la alegeri. Nici măcar să sprijinim cu un vot în Parlament un guvern așa-zis minoritar, că atunci n-ar mai fi minoritar', a spus senatorul.

Potrivit acestuia, soluția este simplă: 'Soluția democratică simplă sau, dacă vreți, europeană - mergem la alegeri anticipate, la popor. Asta este soluția în orice țară din Occidentul democratic. Nu poți să faci o majoritate, mergi la alegeri și poporul votează o altă majoritate. Nu e o problemă. (...) Nu există nicio altă soluție decât fie să formează un guvern, astea sunt mecanismele constituționale, fie se merge la alegeri anticipate, nu există o soluție între cele două. Noi nu putem fi în situația pe care, de exemplu, Constituția Belgiei a permis-o ca timp de doi ani de zile să fie un guvern așa-zis minoritar'.