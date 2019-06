Pippidi aruncă bomba: Plahotniuc este protejat de serviciile secrete românești

”Democrația de la Chișinău este amenințată serios de câțiva ani, culminând în aceste zile, de un "oligarh", de fapt un băiat de cartier ridicat cu ajutorul crimei organizate din serviciile secrete pe culmile afacerilor și politicii.

Unul dintre numele lui (presa zice că are are trei pașapoarte, românesc, rusesc și moldovenesc) este Vladimir Plahotniuc și are sau a avut în slujba sa o pletoră de analiști români, inclusiv unii care îl sfătuiesc pe Klaus Iohannis și care sunt responsabili de reacția slabă a șefului statului în apărarea democrației de la Chișinău, scrie Alina Mungiu Pippidi, pentru romaniacurata.ro.

