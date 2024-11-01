Pîrvulescu: Avem neapărat nevoie de Parlament, mai ales în epoca rețelelor sociale

'Aici este locul în care se parlamentează, adică se vorbește și se relaționează, căci politica nu este un spațiu al emoției, ci al rațiunii. De când reflectăm asupra politicii, de peste 2.500 de ani, facem tot posibilul ca politica să rămână spațiul deciziilor raționale și nu al emoției, deși emoția invadează politica de fiecare dată și o transformă în contrariul ei. (...) Politica înseamnă întotdeauna capacitatea de a-ți pune valorile în aplicare. Nu înseamnă doar a te alinia pentru a sprijini diferitele mișcări care par, la un moment sau la altul, să fie susținute de popor. (...) Poporul este format din oameni foarte diverși, care în mod firesc au poziții și interese diferite și care știu să găsească numitorul comun. Rolul acestei instituții este acela de a găsi numitorul comun și de a face posibile acele proiecte care reușesc să ducă mai departe comunitatea politică', a afimat Pîrvulescu, în deschiderea evenimentului.

El a evidențiat că, 'fără Parlament, nu există democrație' și 'doar în Parlament profesioniștii pot rațional să se aplece asupra unor interese și să găsească numitor comun'.

'Fiecare grup din societate poate să aibă o reprezentare în Parlament care trebuie făcută de profesioniști, care pot să se așeze împreună și să negocieze pentru a găsi un numitor comun. Altfel, nu vom putea merge mai departe. Deci, pentru a avea democrație, avem neapărat nevoie de Parlament, mai ales în epoca rețelelor sociale', a transmis Cristian Pîrvulescu.

Vicepreședintele Camerei Deputaților Gianina Șerban și-a exprimat încrederea în creativitatea și curajul tinerilor.

'Este o bucurie să vă văd pe voi, tinerii, în băncile Parlamentului României. Faptul că ați fost selectați să participați la Parlamentul Tinerilor este un mare pas și un plus pentru viitorul României. De ce? Pentru că ne punem speranța în ideile dumneavoastră, în creativitate și, nu în ultimul rând, în curaj. (...) Faptul că sunteți, astăzi, aici este un semnal puternic pentru noi, politicienii care stăm în aceste bănci și dezbatem legi, este semnalul că trebuie să avem curaj și noi pentru voi, pentru că România astăzi trece printr-o perioadă destul de dificilă. Faptul că românii nu mai au încredere în instituții, implicit în politicieni, este și din cauza politicienilor. Și, atunci, poate că prin curajul dumneavoastră, prin determinare, prin curiozitate, o să schimbăm acest sentiment al românilor', a spus Șerban.

Ea i-a îndemnat pe tineri să se implice, să pună întrebări, să lucreze în echipă, să își lămurească toate curiozitățile legate de activitatea parlamentară, de parcursul unui proiect.

'O să înțelegeți cât este de important să avem legi corecte, coerente, benefice pentru toți românii, nu doar pentru o anumită categorie', a adăugat Gianina Șerban.

După deschiderea celei de-a XIII-a ediții a 'Parlamentului Tinerilor', vineri, în sala de plen a Camerei Deputaților, peste 100 de liceeni și studenți vor continua să simuleze până duminică, în comisii, activitatea legislativă, pentru a învăța modul în care se inițiază și se votează legile unei țări.

Proiectul educativ 'Parlamentul Tinerilor' este organizat de Asociația Pro Democrația și Asociația Clubul Român pentru Volunturism, împreună cu Primăria Sectorului 1, Fundația Hanns Seidel - România și Camera Deputaților.

Conform Pro Democrația, simularea procesului decizional prin intermediul tinerilor, pe grupuri și comisii parlamentare, are ca principal obiectiv promovarea valorilor democratice și a rolului important pe care tinerii îl joacă într-o democrație.

Proiectul are ca scop familiarizarea participanților cu metodele de dezbateri în grupuri parlamentare, în comisii și în plen, oferind cadrul pentru susținerea unor dezbateri în legătură cu teme aflate pe agenda publică.

Conform organizației, implicarea tinerilor în procesul decizional la cel mai înalt nivel este foarte importantă într-o societate.

Selecția candidaților s-a făcut, la fel ca la edițiile precedente, în funcție de punctajul obținut în baza unei propuneri legislative cu care tinerii s-au înscris la proiect, iar, în urma procesului de selecție, organizatorii au stabilit următoarele comisii pentru simulare: Comisia pentru învățământ; Comisia pentru politică externă; Comisia pentru tineret și sport; Comisia pentru sănătate și familie

Evenimentul este parte din proiectul 'Lideri civici - implicarea tinerilor în viața publică locală din Sectorul 1', implementat de Asociația Pro Democrația cu sprijinul Primăriei Sector 1 și parte din proiectul cu același nume - 'Simularea Parlamentul Tinerilor'.