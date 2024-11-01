Abrudean: România, evaluată pozitiv în Grupul de lucru al OCDE pentru integritate publică

'Încă un pas spre aderarea la OCDE: România a fost evaluată pozitiv în Grupul de lucru pentru integritate publică! Am condus astăzi, la Paris, delegația României care a participat la Grupul de lucru al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică pentru integritate publică. Rezultatele confirmă angajamentul nostru de a implementa reforme legislative și administrative menite să întărească responsabilitatea și încrederea publică în instituțiile statului', a scris Abrudean, pe Facebook.

Potrivit senatorului PNL, este nevoie de consecvență, pentru că în perioada următoare accentul din partea organizației va fi pus pe continuarea implementării măsurilor de reformă adoptate, 'aflate pe un parcurs bun', în acord cu principiile și standardele OCDE.

Delegația României a prezentat reformele legislative implementate pentru transparentizarea procesului decizional, inclusiv obligativitatea înregistrării interacțiunilor dintre decidenții din Guvern și Parlament cu terții interesați în Registrul Unic de Transparență a Intereselor (RUTI), se menționează într-un comunicat publicat pe site-ul Senatului.

De asemenea, au fost evidențiate progresele recente în prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, prin adoptarea legii privind restricțiile pre- și post-angajare în instituțiile și autoritățile publice.

'Ca parte a procesului de aderare la OCDE, România s-a concentrat pe consolidarea cadrului de integritate și transparență a procesului decizional public. Adoptarea reformelor legislative privind RUTI și gestionarea conflictelor de interese pentru situațiile de trecere din sistemul public în mediul privat sunt pași importanți, care confirmă angajamentul Parlamentului pentru îmbunătățirea culturii transparenței și integrității în mecanismul decizional, care va conduce și la creșterea încrederii publice în autoritățile statului', a afirmat Abrudean, citat în comunicat.

Conform Senatului, OCDE a apreciat progresele 'substanțiale' realizate de România, evidențiind angajamentul politic 'ferm' la cel mai înalt nivel pentru consolidarea integrității și transparenței publice.

'Succesul de astăzi este rezultatul unei munci de echipă. Le mulțumesc colegilor din Parlament care au înțeles importanța adoptării pachetului legislativ pentru România, colegilor mei Ștefan Radu Oprea, secretar general al Guvernului, Radu Marinescu, ministrul Justiției, Violeta Alexandru, președintele Comisiei speciale parlamentare comune pentru aderarea la OCDE, Luca Niculescu, coordonatorul național pentru aderarea României la OCDE, Agenției Naționale de Integritate și experților din echipele de lucru comune din ministere', a transmis Mircea Abrudean.

În marja reuniunii, Mircea Abrudean a avut o discuție de lucru cu Elsa Pilichowski, directorul Departamentului privind Guvernanța Publică din cadrul Secretariatului OCDE.