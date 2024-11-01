Homepage » Actual

Abrudean: România, evaluată pozitiv în Grupul de lucru al OCDE pentru integritate publică

| 14 noi, 19:39

România a fost evaluată pozitiv în Grupul de lucru al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) pentru integritate publică, a anunțat, vineri, președintele Senatului, Mircea Abrudean.

 

'Încă un pas spre aderarea la OCDE: România a fost evaluată pozitiv în Grupul de lucru pentru integritate publică! Am condus astăzi, la Paris, delegația României care a participat la Grupul de lucru al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică pentru integritate publică. Rezultatele confirmă angajamentul nostru de a implementa reforme legislative și administrative menite să întărească responsabilitatea și încrederea publică în instituțiile statului', a scris Abrudean, pe Facebook.
Potrivit senatorului PNL, este nevoie de consecvență, pentru că în perioada următoare accentul din partea organizației va fi pus pe continuarea implementării măsurilor de reformă adoptate, 'aflate pe un parcurs bun', în acord cu principiile și standardele OCDE.
Delegația României a prezentat reformele legislative implementate pentru transparentizarea procesului decizional, inclusiv obligativitatea înregistrării interacțiunilor dintre decidenții din Guvern și Parlament cu terții interesați în Registrul Unic de Transparență a Intereselor (RUTI), se menționează într-un comunicat publicat pe site-ul Senatului.
De asemenea, au fost evidențiate progresele recente în prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, prin adoptarea legii privind restricțiile pre- și post-angajare în instituțiile și autoritățile publice.
'Ca parte a procesului de aderare la OCDE, România s-a concentrat pe consolidarea cadrului de integritate și transparență a procesului decizional public. Adoptarea reformelor legislative privind RUTI și gestionarea conflictelor de interese pentru situațiile de trecere din sistemul public în mediul privat sunt pași importanți, care confirmă angajamentul Parlamentului pentru îmbunătățirea culturii transparenței și integrității în mecanismul decizional, care va conduce și la creșterea încrederii publice în autoritățile statului', a afirmat Abrudean, citat în comunicat.
Conform Senatului, OCDE a apreciat progresele 'substanțiale' realizate de România, evidențiind angajamentul politic 'ferm' la cel mai înalt nivel pentru consolidarea integrității și transparenței publice.
'Succesul de astăzi este rezultatul unei munci de echipă. Le mulțumesc colegilor din Parlament care au înțeles importanța adoptării pachetului legislativ pentru România, colegilor mei Ștefan Radu Oprea, secretar general al Guvernului, Radu Marinescu, ministrul Justiției, Violeta Alexandru, președintele Comisiei speciale parlamentare comune pentru aderarea la OCDE, Luca Niculescu, coordonatorul național pentru aderarea României la OCDE, Agenției Naționale de Integritate și experților din echipele de lucru comune din ministere', a transmis Mircea Abrudean.
În marja reuniunii, Mircea Abrudean a avut o discuție de lucru cu Elsa Pilichowski, directorul Departamentului privind Guvernanța Publică din cadrul Secretariatului OCDE.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Bolojan

Bolojan: În următoarele două săptămâni începe discuția privind bugetul de anul viitor

14 noi, 19:34
Citeşte mai departe
PSD

PSD insistă pentru implementarea programului pe care l-a propus pentru stimularea activităților economice

14 noi, 19:41
Citeşte mai departe
Abrudean

Abrudean: România, evaluată pozitiv în Grupul de lucru al OCDE pentru integritate publică

14 noi, 19:39
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Shakira a lansat videoclipul oficial pentru 'Zoo', melodie din coloana sonoră a filmului Zootopia 2

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Mihai Fifor
Mihai Fifor (PSD): Îngheţarea veniturilor românilor până la finele lui 2026 este un lucru de neacceptat!
oana
Oana Ţoiu: Parteneriatul Strategic cu SUA este şi rămâne esenţial pentru România
bbbb
Boilies pe praguri: când geometria decide selecția
Nicusor Dan
Nicușor Dan: Salut acordul dintre Israel și Hamas privind încetarea focului și eliberarea tuturor ostaticilor
buzo
Buzoianu: Legea adoptată în Parlament, care stabilește că orice arie protejată poate fi distrusă, este o rușine
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Scandal fără precedent la CCR: judecători acuzați că au introdus pe ascuns paragrafe care schimbă sensul deciziei privind pensiile magistraților (surse)
h
Oamenii de știință au creat un ochi artificial cu o vedere mai bună decât cea a oamenilor. Cum și la ce ar putea fi folosit
h
Cum a obținut Dominic Fritz cetățenia în doar un an? Ministrul Justiției, somat să clarifice etapele parcurse
economica.net
feminis.ro
h
Shakira a lansat videoclipul oficial pentru 'Zoo', melodie din coloana sonoră a filmului Zootopia 2
h
Lady Gaga a vorbit deschis despre problemele psihice grave cu care s-a confruntat: „Nu credeam că voi reuşi să trec peste asta”
h
Adele îşi face debutul în cinema, într-un film de Tom Ford
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ