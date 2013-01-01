Homepage » Actual

Pîslaru: 15 milioane de euro din fonduri europene pot fi accesate pentru refacerea infrastructurii afectate de inundații

| 21 aug, 20:20


Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat joi că autoritățile locale din Neamț și Suceava vor putea accesa 15 milioane de euro din fonduri europene pentru refacerea infrastructurii afectate de recentele inundații.

 

Acest lucru devine posibil prin activarea mecanismului european RESTORE, creat special pentru cazurile de dezastre naturale majore.
'Azi dimineață la ora 10:00 a avut loc reuniunea Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Nord-Est 2021 - 2027, la care am participat alături de președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, președintele CJ Neamț, Daniel Harpa, alte autorități locale, mediul de afaceri, mediul academic, precum și președintele Agenției de Dezvoltare Regională, Vasile Asandei. Am aprobat Prioritatea 10, care se numește 'O regiune alături de cetățeni - RESTORE'. Practic am reușit să transformăm în implementare acea discuție legată de activitatea mecanismului RESTORE. Este o premieră - aș îndrăzni să spun - europeană. În sensul că în trei săptămâni să putem avea această modificare', a spus ministrul, în conferința de presă susținută la Palatul Victoria, la finalul ședinței de Guvern.
Dragoș Pîslaru a afirmat că finanțarea de 15 milioane de euro necesită doar 2% cofinanțare locală.
'Mâine modificarea va fi finalizată în sistemul informatic european legat de fondurile europene de coeziune. Practic, de mâine cheltuiala devine eligibilă pentru o sumă alocată de 15 milioane de euro, destinată refacerii infrastructurii drumurilor, podețelor, podurilor, toate lucrurile care sunt în acest moment afectate dramatic, ca urmare a inundațiilor. (...) În acest moment, lucrurile sunt în mâna autorităților locale, pentru pregătirea studiilor de fezabilitate, pentru a trece imediat la reconstrucție, așa cum este nevoie', a precizat el.
Ministrul a reamintit că Guvernul a aprobat inițial acordarea unor ajutoare de urgență de 15.000 - 30.000 de lei pentru familiile afectate de inundații. Ulterior a fost adoptat un nou pachet de susținere, prin care este acoperită până la 90% din valoarea pagubei, pentru repararea, reabilitarea sau reconstrucția locuințelor.
Pe 2 august, Dragoș Pîslaru a anunțat că va activa mecanismul european RESTORE, în contextul inundațiilor din Suceava și Neamț.
'În calitate de ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, voi activa mecanismul european RESTORE, creat special pentru cazurile de dezastre naturale majore (inundații, incendii sau furtuni). Este pentru prima dată când acest instrument va fi folosit în România și el ne va permite să relocăm rapid milioane de euro din banii europeni către zonele afectate pentru a sprijini refacerea infrastructurii, a locuințelor și a micilor antreprenori din zonă', preciza atunci Dragoș Pîslaru.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Năsui

Năsui, despre plata eșalonată a pensiei private: Lobby-ul a câștigat din nou; românii pierd

21 aug, 20:18
Citeşte mai departe
miruta

Ministrul Economiei, despre demiterea conducerii Salrom: Ce v-am spus, rămâne valabil; drumul e cu un singur sens

21 aug, 20:25
Citeşte mai departe
Anamaria Gavrilă

Anamaria Gavrilă (POT): Solicităm referendum; românii să fie întrebați legat de sprijinul acordat Ucrainei

21 aug, 20:23
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Mega jackpot de 250 de milioane de euro, câştigat în Franţa. Este cel mai mare câştig din istoria loteriei franceze

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Ionuț Moșteanu
Ministrul Ionuț Moșteanu: Armata a suferit o subfinanțare, acum trebuie reînzestrată
sorin grindeanu
Grindeanu: Nu vom accepta niciodată să fim scoşi ţapi ispăşitori de nişte amatori care nu au construit nimic
Remus Pricopie
Rectorul SNSPA sesizează Parchetul în legătură cu 'presupusele fapte penale' în cazul sociologului Marius Pieleanu
Florin Barbu
Florin Barbu: Brăila a beneficiat de o alocare de 1,1 miliarde de euro pentru dezvoltarea sistemului de irigații
sorin grindeanu
Sorin Grindeanu: Titus Corlățean e un camarad vechi; e foarte bine că există concurență în PSD
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Eugen Teodorovici: 'Faptele premierului Ilie Bolojan par să servească mai mult interese străine decât ale României'
h
Guvernul stabilește prioritățile pentru PNRR! Ilie Bolojan anunță ce proiecte rămân finanțate și pentru care va căuta bani în altă parte
h
Florian Coldea, atac direct la șeful DNA: Vrea să 'transforme dosarul Coldea într-un trofeu și într-un scut'
economica.net
feminis.ro
h
Mega jackpot de 250 de milioane de euro, câştigat în Franţa. Este cel mai mare câştig din istoria loteriei franceze
h
Gheorghe Hagi a devenit bunic. Ianis şi soţia sa Elena sunt de miercuri părinţi de băieţel
h
„Regina ketaminei” va pleda vinovată în cazul morții actorului Matthew Perry. Riscă 65 de ani de închisoare
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ