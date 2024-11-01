Pîslaru: În luna martie urmează ok-ul din partea CE pentru plată pe cererea nr. 4 din PNRR

''Abia după revizuirea acestui PNRR și publicarea deciziei Consiliului, am putut depune și am depus imediat cererea de plată 4. Cererea de plată 4, în valoare de 2,62 miliarde de euro, este într-un stadiu avansat de, să spunem, consultare și verificare de către Comisia Europeană, așa cum am spus în spațiu public, în luna martie cel mai probabil vom avea ok-ul, unda verde din partea Comisiei Europene pentru plată și lucrul acesta este exact în termenul pe care îl are Comisia Europeană. Pentru că a existat decembrie și s-a trecut peste sărbători, Comisia Europeană își rezervă prelungirea termenelor uzuale, astfel încât ajungem la începutul lunii martie, în luna martie, când vom avea și termenul final'', a explicat Dragoș Pîslaru, joi, într-o conferință de presă la Palatul Victoria.

În acest context, Pîslaru a fost întrebat despre ''disputa'' apărută în spațiul public cu colegul său de coaliție, fostul ministru social-democrat al fondurilor europene, Adrian Câciu, care i-a cerut să publice datele de la BNR privind plățile din PNRR.

''Eu nu am dispute cu persoane care nu știu despre ce vorbesc sau sunt pur și simplu contributori direct la dezastrul care a condus la faptul că noi acum trebuie să reparăm situația cu PNRR. Dispută poate să aibă domnia sa cu cine vrea. Eu, practic, ce spun și am spus și în spațiu public, este că contul de la BNR este un cont colector, nu are nicio legătură cu managementul de cash pe care îl are Ministerul de Finanțe. În același timp, secvențialitatea cererilor de plată este una foarte clară pentru toată lumea. La cererea de plată 3, din cauza activității guvernelor anterioare am avut o suspendare, cererea de plată 4 nu s-a putut depune din cauza faptului că PNRR-ul l-am găsit într-un dezastru total și blocat și, din cauza nerecunoașterii și asumării de către guverne a faptului că există proiecte care nu se mai pot finaliza, a trebuit să-l revizuiesc'', a afirmat Pîslaru.

El a adăugat, referindu-se la criticile primite, că ''trebuie să fii, fie rău intenționat, fie să nu cunoști cum stau lucrurile''.

''Ar fi trebuit ca atunci când eu am venit ca ministru și erau 6 miliarde în cont la PNRR, să vi se pară că era o mare performanță, adică 6 miliarde care trebuiau să fie cheltuite și nu erau cheltuite, și aveam 6 miliarde în cont, era minunat, nu? Acum nu mai sunt pentru că i-am cheltuit. Acest guvern... deci din 2021 până la venirea în iunie nu se cheltuiseră pe PNR decât 4 miliarde. A venit guvernul în 23 iunie și a cheltuit peste 6 miliarde, de nu mai avem bani acum în contul de la BNR. Și întrebarea este, pentru orice om cu capul limpede și orice om care știe un pic de dram de economie și de afaceri europene, e rău că ai cheltuit banii ăștia? Nu este, de fapt, exact responsabilitatea mea ca ministru să mă asigur că banii ăștia se cheltuie în proiectele de investiții ca să le terminăm până pe 31 august? Păi care este nesimțirea să poți să spui că era mai bine să se lase banii în cont? (...) Repet, nu am o dispută, recunosc că în ultima perioadă am o anumită doză de indignare pentru persoanele care comentează de pe margine'', a declarat Pîslaru.