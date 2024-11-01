Ponta: Am depus sesizare împotriva Oanei Țoiu la CNCD; urmează și plângerea penală la Parchetul General

| 01 apr, 00:16

Fostul premier Victor Ponta a anunțat marți că a depus prima sesizare împotriva ministrului de Externe, Oana Țoiu, la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, iar săptămâna viitoare va înainta și o plângere penală la Parchetul General.

 

'Azi am depus prima sesizare împotriva doamnei ministru Oana Țoiu la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Urmează, săptămâna viitoare, și plângerea penală la Parchetul General. Nu mai este vorba despre Irina. Ea a fost admisă la una dintre cele mai prestigioase universități americane din lume și, din toamnă, va merge acolo la studii. De la acea universitate nu o poate scoate doamna Țoiu și nici nu va spune nicio hienă, focă sau 'hering' userist că 's-a băgat în față'. Este vorba despre dorința mea ca niciun minor din România să nu mai fie discriminat de niște neoameni ajunși în funcții înalte, niște fanatici orbiți de ură și invidie! Este necesitatea pentru societatea noastră să îi sancționăm pe ticăloșii care se luptă cu niște copii ca să se răzbune pe părinții acestora! Mai este un obiectiv important: să vedem dacă instituțiile statului își fac datoria legală sau au devenit total blocate de frică în fața propagandei useriste', a scris Ponta pe Facebook.
El a precizat că legislația stabilește clar obligațiile reprezentanților MAE în cazul unui cetățean român minor, neînsoțit, aflat într-o zonă de conflict.
'Avem atașată și lista întocmită de consulat, pe care se află Irina, precum și lista pasagerilor din zborul respectiv, în care au rămas 14 locuri neocupate și în care jumătate au fost persoane majore care nici măcar nu însoțeau minori. Instituțiile statului român trebuie să aplice legea sau să ne arate tuturor că miniștrii USR sunt deasupra legii, beneficiari ai protecției speciale oferite din afara României! Atât! Eu am curaj să mă lupt cu niște neoameni și cu haitele lor de hiene! Sunt convins că, în această bătălie, vor fi mulți oameni care mă vor sprijini! Pentru binele României și al copiilor românilor', a menționat Ponta.
Victor Ponta a acuzat-o la începutul lunii pe Oana Țoiu că nu ar fi permis fiicei sale, Irina, să urce în avionul care repatria cetățeni români din Dubai.

 

MAE: Ministrul Oana Țoiu a reiterat susținerea României față de Ucraina, la reuniunea informală a CAE de la Kiev

01 apr, 00:10
Citeşte mai departe
ponta

Ponta: Am depus sesizare împotriva Oanei Țoiu la CNCD; urmează și plângerea penală la Parchetul General

01 apr, 00:16
Citeşte mai departe
dogi

Dogioiu: Guvernul a modificat schema de ajutor pentru compensarea creșterii prețului la motorină

01 apr, 00:15
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Obezitatea și consumul de alcool, factori-cheie care cresc riscul de cancer de sân odată cu înaintarea în vârstă

Citeşte mai departe
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
DOMINIC
Fritz: AUR voia ca Oana Țoiu să răspundă minciunilor, în loc să voteze împotriva Rusiei
DRAGOS
Pîslaru: În următoarele 6 luni, trebuie să mai aducem aproape 11 miliarde de euro în țară, prin PNRR
ROGO
Rogobete: Mă îngrijorează foarte mult dezinformarea medicală despre vaccinuri care circulă la cote alarmante
FIFOR
Fifor: Nu înțeleg ce nu este clar pentru Bolojan - fără măsurile de solidaritate propuse de PSD, bugetul nu trece
mircea
Mircea Geoană spune că NATO nu ar mai exista fără SUA: Va fi un dezastru, şi pentru americani va fi un dezastru
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Prăbușirea unei iluzii numită Dubai: când rachetele bat realitatea mincinoasă a influencerilor plătiți
h
Se fac concedieri în agricultură. Una dintre cele mai mari companii românești reduce personalul
h
"Furtuna perfectă" adusă de schimbarea ordinii mondiale lovește puternic Europa. Corneliu Bjola (Oxford): "România trebuie să se ridice la alt nivel"
economica.net
feminis.ro
h
Obezitatea și consumul de alcool, factori-cheie care cresc riscul de cancer de sân odată cu înaintarea în vârstă
h
Cristina Șișcanu dezvăluie cel mai mare regret al vieții sale: „Mi se pare deja prea târziu”
h
Fanii lui Céline Dion așteaptă informații cu privire la un nou concert al divei la Paris
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ