Ponta: Am depus sesizare împotriva Oanei Țoiu la CNCD; urmează și plângerea penală la Parchetul General

'Azi am depus prima sesizare împotriva doamnei ministru Oana Țoiu la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Urmează, săptămâna viitoare, și plângerea penală la Parchetul General. Nu mai este vorba despre Irina. Ea a fost admisă la una dintre cele mai prestigioase universități americane din lume și, din toamnă, va merge acolo la studii. De la acea universitate nu o poate scoate doamna Țoiu și nici nu va spune nicio hienă, focă sau 'hering' userist că 's-a băgat în față'. Este vorba despre dorința mea ca niciun minor din România să nu mai fie discriminat de niște neoameni ajunși în funcții înalte, niște fanatici orbiți de ură și invidie! Este necesitatea pentru societatea noastră să îi sancționăm pe ticăloșii care se luptă cu niște copii ca să se răzbune pe părinții acestora! Mai este un obiectiv important: să vedem dacă instituțiile statului își fac datoria legală sau au devenit total blocate de frică în fața propagandei useriste', a scris Ponta pe Facebook.

El a precizat că legislația stabilește clar obligațiile reprezentanților MAE în cazul unui cetățean român minor, neînsoțit, aflat într-o zonă de conflict.

'Avem atașată și lista întocmită de consulat, pe care se află Irina, precum și lista pasagerilor din zborul respectiv, în care au rămas 14 locuri neocupate și în care jumătate au fost persoane majore care nici măcar nu însoțeau minori. Instituțiile statului român trebuie să aplice legea sau să ne arate tuturor că miniștrii USR sunt deasupra legii, beneficiari ai protecției speciale oferite din afara României! Atât! Eu am curaj să mă lupt cu niște neoameni și cu haitele lor de hiene! Sunt convins că, în această bătălie, vor fi mulți oameni care mă vor sprijini! Pentru binele României și al copiilor românilor', a menționat Ponta.

Victor Ponta a acuzat-o la începutul lunii pe Oana Țoiu că nu ar fi permis fiicei sale, Irina, să urce în avionul care repatria cetățeni români din Dubai.