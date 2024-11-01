Ponta, despre Tomac: N-ar fi trebuit să vină singur; trebuia să vină cu doi-trei miniștri

Ponta a participat la întâlnirea premierului desemnat cu membrii grupului parlamentar Uniți pentru România, la care a anunțat că s-a afiliat.

''Nu dau sfaturi. Am făcut și eu câteva remarci pe baza experienței, așa, de bătrân pe care o am. Primul lucru, i-am spus premierului desemnat că n-ar fi trebuit să vină singur. Trebuia să vină cu doi-trei miniștri, mai ales că, cel puțin numele vehiculate în presă la Apărare, la Externe, la Agricultură, sunt oameni foarte buni. Ce să mai discut? Deci dacă stăteau lângă domnul Tomac, era un lucru bun. Am făcut și o glumă pe care nu știu dacă o să o aprecieze toată lumea. Am apreciat în mod deosebit că la Ministerul Mediului, după atâta amar și otravă, vine Dulceață. Era nevoie la Mediu de un pic de dulceață, după atâta amărăciune. Și i-am dat tot o părere personală, că nominalizarea domnului Papahagi e un cui bătut în talpă. Bani foarte foarte puțini la Cultură, din păcate, și trebuie gestionați de cineva mai puțin conflictual. Domnul Papahagi a zis că PSD e un grup infracțional organizat, dar cred că o să ceară voturile PSD, nu? Și domnul Papahagi e genul care mai multe probleme îți creează la guvernare, decât să te ajute'', a afirmat Ponta.

Acesta a adăugat că este foarte important cine va fi ministru de Finanțe în viitorul guvern.

''Cel mai important lucru, se repornește economia? Cine e ministrul de Finanțe? Eu mi-am început guvernul în 2012 cu ministru de Finanțe Florin Georgescu. Dacă ai bani, poți să faci multe lucruri. Să faci legea salarizării, să dai înapoi la militari ceea ce le-ai luat, să dai bani în justiție. N-ai bani, e degeaba, o să fie tot ca până acum. Deci să dea Dumnezeu să aibă un ministru de Finanțe cum l-am avut eu pe Florin Georgescu și să aibă bani pentru repararea lucrurilor greșite făcute în ultimul an'', a spus Ponta.