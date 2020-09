Poşta Română a scăpat de sechestrul asigurator puse de ANAF

Potrivit unui comunicat al CNPR, cinci cladiri apartinand Postei Romane se aflau sub sechestru, ca masura asiguratorie impusa de ANAF in vederea recuperarii creantelor fata de bugetul statului. Imobilele au fost evaluate de organele fiscale la suma de 153 de milioane de lei.

In data de 20 august 2020, Posta Romana a reusit sa-si achite integral toate datoriile istorice, dupa ce a virat in conturile ANAF suma de aproape 135 milioane de lei, din venituri proprii. Astfel, compania a solicitat eliberarea de sub sechestru a bunurilor imobile ce au constituit garantie.

"Dupa mai bine de opt ani, Posta Romana nu mai are niciun imobil gajat in favoarea ANAF. A fost o perioada lunga, fapt care a afectat bonitatea pe piata in situatii in care a fost nevoie de finantare pentru capital de lucru, dar mai ales pentru investitii", a declarat directorul general al Postei Romane, Horia Grigorescu, potrivit Ziare.com.

Citeşte şi Poşta Română mai amână dezvoltarea PrioriPost prin achiziţia unei linii de sortare

loading...