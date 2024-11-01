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Președintele Nicușor Dan a promulgat OUG privind programul SAFE

| 12 iun, 17:34


Președintele Nicușor Dan a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii privind aprobarea OUG privind instituirea Instrumentului ''Acțiunea pentru securitatea Europei'' (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normativ.

 

Actul normativ abordează ''necesitatea creării unui cadru instituțional clar, coerent și funcțional, în conformitate cu exigențele Uniunii Europene, care să permită absorbția eficientă și la termen a asistenței financiare acordate României de către Comisia Europeană în cadrul Instrumentului SAFE și totodată să asigure derularea corespunzătoare a achizițiilor incluse în Planul de investiții pentru industria europeană de apărare în exercițiul bugetar 2026''.
De asemenea, este menționată obligația clarificării unor elemente legate de mecanismul bugetar, inclusiv a modului de evidențiere în clasificația bugetară a achizițiilor incluse în cadrul Planului de investiții pentru industria europeană de apărare, element care necesită reglementare anterior aprobării bugetului de stat pe anul 2026.
Pe 4 iunie, judecătorii de la Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, au respins obiecția de neconstituționalitate formulată de 53 de deputați și au constatat că sunt constituționale, în raport cu criticile formulate, prevederile Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 21/2026 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 62/2005 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2025/1106 al Consiliului din 27 mai 2025, de instituire a Instrumentului ''Acțiunea pentru securitatea Europei'' - SAFE - prin consolidarea industriei europene de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2026, în ansamblul său.

 

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